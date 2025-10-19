“Después del 30 de noviembre vamos a estar bien”, promete Nasry Asfura en Copán

Copán, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, sigue su gira en campaña este fin de semana por el departamento de Copán, donde visitó Copán Ruinas y San Antonio.

Durante su recorrido, el presidenciable fue recibido por decenas de pobladores que salieron a las calles para expresarle su respaldo y escuchar sus propuestas. En Copán Ruinas, acompañado del candidato a alcalde Luis Francisco Aquino, Asfura dialogó con vecinos sobre las principales necesidades del municipio.

Entre las promesas que Asfura dijo ante sus correligionarios destacaron la mejora del sistema de agua potable, el manejo del río Copán, la creación de un relleno sanitario, la ampliación del cementerio municipal y el impulso al turismo.

También se comprometió a fortalecer la educación gratuita, los bonos sociales para adultos mayores y el apoyo a los productores de café mediante la mejora de carreteras y el acceso a mercados.