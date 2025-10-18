  1. Inicio
José Carlos Cardona asegura que "es hora de decir todas las verdades"

El exfuncionario dijo que abordará temas que, según él, no se han contado completamente en el ámbito público

  • 18 de octubre de 2025 a las 21:41
José Carlos Cardona asegura que es hora de decir todas las verdades

El exministro de Sedesol anunció que hará un podcast en el que contará toda la verdad.

 Foto: Archivo El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, anunció este sábado 18 de octubre el lanzamiento de un nuevo proyecto llamado “La Funa Podcast”, con el que busca decir su versión de diversos acontecimientos y “decir todas las verdades”, según afirmó en una publicación en sus redes sociales.

Cardona dio a conocer el anuncio a través de un breve video promocional, en el que se escucha su voz junto a fragmentos de contenido difundido anteriormente.

Cardona en informe del TSC: "Desconocí en todo momento dichas solicitudes, era imposible"

El exfuncionario adelantó que este nuevo espacio estará dedicado a abordar temas que, según él, no se han contado completamente en el ámbito público.

Aunque no se ha confirmado la fecha de estreno, el exministro señaló que el programa será un formato tipo podcast, centrado en el relato personal y en el análisis de situaciones relacionadas con su paso por la administración pública y otros temas de interés nacional.

El título del proyecto, “La Funa Podcast”, ha despertado curiosidad entre los usuarios, quienes reaccionaron de maneras diversas al anuncio, algunos interpretaron la iniciativa como una oportunidad para que el exfuncionario exponga su versión de los hechos, mientras otros consideran que se trata de una estrategia para recuperar visibilidad mediática.

El lanzamiento ocurre luego de un periodo alejado de las redes tras dejar su cargo al frente de Sedesol luego del escándalo de corrupción que lo involucra.

Hasta el momento, no se ha revelado en qué plataformas estará disponible ni si contará con invitados o colaboradores, pero el anuncio generó expectativa entre seguidores y críticos.

Claves del escándalo de Sedesol y la salida de José Carlos Cardona

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

