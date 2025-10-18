José Carlos Cardona asegura que "es hora de decir todas las verdades"

Tegucigalpa, Honduras.-El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, anunció este sábado 18 de octubre el lanzamiento de un nuevo proyecto llamado “La Funa Podcast”, con el que busca decir su versión de diversos acontecimientos y “decir todas las verdades”, según afirmó en una publicación en sus redes sociales. Cardona dio a conocer el anuncio a través de un breve video promocional, en el que se escucha su voz junto a fragmentos de contenido difundido anteriormente.

El exfuncionario adelantó que este nuevo espacio estará dedicado a abordar temas que, según él, no se han contado completamente en el ámbito público. Aunque no se ha confirmado la fecha de estreno, el exministro señaló que el programa será un formato tipo podcast, centrado en el relato personal y en el análisis de situaciones relacionadas con su paso por la administración pública y otros temas de interés nacional.