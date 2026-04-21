El amor, las decisiones y los cambios marcan el pulso del horóscopo de hoy

Tegucigalpa, Honduras.- El día llega con una mezcla de introspección y acción: desde asuntos familiares y laborales hasta oportunidades en el amor y la vida social. Las energías invitan a organizar, decidir y, sobre todo, a escuchar lo que realmente se siente para avanzar con mayor seguridad.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Estás demasiado pasivo en los asuntos del corazón; quizá no te estás dando cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Céntrate de una vez en algo que no sea tu trabajo, y amplía horizontes, sobre todo en el campo de los sentimientos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás ya muy claro que es lo quieres hacer con tus sentimientos y sobre todo con quién necesitas elaborar planes de futuro. Tal vez tengas que tomar decisiones en ese sentido que serán contrarias a lo habitual en los últimos tiempos.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Has estado en los últimos días bastante centrado en asuntos profesionales o de estudios como para preocuparse de los detalles de las relaciones sentimentales y personales, y hoy puede saltar la sorpresa en ese terreno.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Cobrarán vigencia las cuestiones relacionadas con la vivienda familiar, compras, reformas o herencias, que deberás solventar en las vacaciones, después te será difícil ocuparte al cien por cien de las mismas, ya que necesitarás de tu tiempo para organizar tus nuevos intereses.

LEO (23 julio - 22 agosto). El contacto con la naturaleza y el aire libre puede proporcionarte la llave para alcanzar la paz y el descanso que llevas tiempo necesitando. Una pequeña escapada, un viaje de fin de semana, pueden cargarte las pilas para una buena temporada.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Líbrate de las confabulaciones de los cotillas de la oficina, lo único que conseguirás es ponerte en una situación complicada ante gente a la que aprecias. Además, podrías comprometer mejoras laborales en las que has puesto muchas esperanzas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu capacidad de conquista estará hoy por las nubes, tendrás alrededor ese halo que hace magnéticas a algunas personas. Tu único problema será si tienes pareja y esta se pone un poco celosa. Tendrás que frenar tus impulsos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tienes hoy una postura antes las cosas más positivas que de costumbre, y esa característica te hará hoy ser el rey de la selva en el trabajo, porque solo tú podrás ver lo bueno de algunos proyectos complicados.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Acontecimientos en tu entorno o en el mundo pueden hoy impresionarte. Puedes buscar la manera de ayudar económicamente a esa gente que sufre e incluso implicarte personalmente en la tarea.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Disfrutarás de intensas emociones con total plenitud en lo relacionado con los sentimientos; déjate llevar por tu instinto, y vivirás una aventura con la que nunca habías soñado. Buen momento para iniciar relaciones de amistad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Es posible que hoy tengas que lamentarte por alguna inconveniencia que hayas dicho sin pensar en las consecuencias. Mira hacia adelante, y no te obsesiones por ello, pero toma nota del error para que, por lo menos, no vuelva a repetirse.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Comprobarás cómo planificando tus obligaciones todo será mucho más fluido, te alejarás de los agobios de los últimos días y tendrás más tiempo para ti mismo. Tendrás tiempo para intentar solucionar las relaciones familiares que se han vuelto algo problemáticas.