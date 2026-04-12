Aries, Tauro y Géminis: la familia y las emociones marcan la jornada

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de los astros hoy se centra en asuntos del entorno cercano, donde los imprevistos y las responsabilidades domésticas pueden alterar los planes previstos.

Será un día en el que la organización y la paciencia jugarán un papel clave para mantener la armonía.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los planes del día pueden cancelarse o modificarse por complicaciones en la salud de las personas mayores de la familia. Con la ayuda de todos, podrás hacer que al menos los más pequeños no se desilusionen.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Las reuniones familiares girarán en torno al hogar y sus necesidades. Comprobarás que, si logras controlar de una vez por todas los gastos superfluos, tal vez podrías hacer frente a las inversiones inmobiliarias con las que sueñas desde hace años.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Buen día para la comunicación con la familia, sobre todo si tienes hijos en edad de tener una buena charla con ellos, conocer sus preocupaciones y poder darles alguna pista para solucionarlas. Ponte de acuerdo con tu pareja.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Pon mucha atención a las cosas que hoy no tengas más remedio que hacer para no equivocarte, porque tu cabeza estará en otra parte, tal vez en acontecimientos del fin semana. Sobre todo, procura evitar las actividades peligrosas.

LEO (23 julio - 22 agosto). La jornada de descanso puede hacerte prisionero de tus propias responsabilidades si no has conseguido resolver ciertos temas en días recientes. Toma nota para el futuro, porque también afectará a tu familia y amigos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Llevas una temporada de tranquilidad emocional que te ha proporcionado la confianza de los que tienes alrededor. Sin embargo, hoy tienes que volver a luchar contra ese yo respondón y quejica que te atormenta en los mejores momentos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Llegan posibilidades de relaciones personales realmente novedosas, que podrían acabar en amor si estás dispuesto a cambiar sus esquemas mentales y de valores. De lo contrario habrá lucha interna y sufrimiento durante una temporada.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque hayas acabado una buena temporada a nivel profesional, en lo que respecta a las emociones y sentimientos te encuentras un poco perdido. Trata de fijarte unas metas que puedas compartir con tu pareja, y céntrate en conseguirlas y disfrutar con ellas.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los últimos acontecimientos en tu vida pueden haber dejado muy tocados tus ahorros, pero tus ingresos no quedarán estancados, en el nuevo curso encontrarás la manera de aumentarlos, eso sí, con más trabajo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada dominada por la vida sedentaria y el descanso total; dedicarás todo tu tiempo al relax, solo o en compañía, pero sin moverte demasiado. Te lo has merecido después de una semana sin tregua en el trabajo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tómalo con calma. Alguna celebración familiar puede acabar mal si no haces gala de una prudencia exquisita para no entrar al trapo de las provocaciones que llegarán de alguna persona cegada por la envidia.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Volverá a aparecer la armonía familiar en tu vida y gozarás otra vez de la serenidad que necesitas en tu hogar. A pesar de los problemas en tus relaciones personales, en tu trabajo brillarás una vez más y continuará tu ascenso hacia el éxito.