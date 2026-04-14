Horóscopo de hoy: Amor, decisiones y cambios marcan el pulso de los signos

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu pareja sintonizará mejor con tus deseos, pero también esperará de ti algo más que peticiones y si quieres seguir con esta unión, te esforzarás apuntalar la relación, para apoyarla en valores muy superiores, como pueden ser los hijos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). En estos momentos recuperarás la armonía perdida, la sensación de optimismo te llevará a situaciones muy favorecedoras. Las ideas que surgen son positivas y todos los estudios que realices serán de gran beneficio para el futuro.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Un asunto de sumo interés para tu futuro profesional puede llegar a frustrarse, o al menos se verá obstaculizado. Para quedarte tranquilo, deberás concentrar tus fuerzas y resolverlo de forma directa. Tus relaciones familiares y sentimentales te enriquecerán.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El ámbito diario en el que te mueves, por muy aburrido o estático que suela parecerte, te ofrecerá hoy algunas sorpresas, ya sea por la actitud de algunas personas o por cuestiones estructurales, pero debes controlar los vaivenes para que no te afecten.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los cambios meteorológicos pueden complicar tu jornada, tendrás que echarle paciencia y no agobiarte, porque los astros ayudarán a que todo lo demás salga sin complicaciones. Ante todo, mucha paciencia.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Has iniciado una relación en el peor momento anímico. Trata de solucionar errores y rompe antes de que la cosa vaya a mayores. El trabajo puede sorprenderte con una buena noticia. Tendrás algún disgustillo relacionado con la casa.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Entrarás en una época de máxima intensidad, tal vez finalices un proyecto y debas componer nuevos planes o enfrentarte a pruebas o exámenes exigentes en breve; no dejes que la presión te pueda y busca apoyos en los tuyos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Mostrarás ahora tu lado más protector con la pareja, encantada de tenerte ahí siempre cuando lo necesite, pero al tiempo buscarás dar rienda suelta a tus ideas más románticas e idealizadas sobre la vida en común.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los nativos de Sagitario que tengan familia tenderán a incrementar en estos momentos los lazos de afectividad necesarios para afrontar el futuro con una mayor tranquilidad, porque pueden llegar señales de inestabilidad.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te apetecerá desprenderte de todo lo que te resulta incómodo o superfluo; quizá haya llegado el momento de afrontar cambios radicales en tu vida. Al menos, en aquellas áreas en las que las cosas no terminan de funcionar, en las cuales pensarás durante esta jornada.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Vivirás una jornada de sentimientos contrapuestos con respecto a la pareja o la familia, con cosas que agradan mucho y otras que detestas; aun así, debes evitar las peleas, porque la situación acabará por repercutir en otros planos de tu vida.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Amanecerás con ese punto de actividad extra que te lleva a mantener polémicas constructivas con todo aquel que se cruce en tu camino, pero debes reservar tus fuerzas para el trabajo o las clases, porque es ahí donde ganarás puntos.