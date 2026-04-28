Horóscopo de hoy: retos emocionales y oportunidades laborales marcan el rumbo de los signos

Tegucigalpa, Honduras.- Las influencias astrales de hoy invitan a la prudencia, la reflexión y la toma de decisiones estratégicas. El amor, las finanzas y el crecimiento personal se entrelazan en un día que puede abrir nuevas oportunidades, siempre que cada signo sepa actuar con paciencia y claridad.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si tienes pendiente algún asunto doméstico o familiar, deja su resolución para otro día, hoy solo te causaría frustración y sensación de fracaso. El amor puede darte un respiro si tomas las riendas de una relación que se te escapa.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Con el influjo de Mercurio, los asuntos laborales mejoran, aunque puede que no al ritmo que te gustaría. Este sentimiento ambiguo puede hacerte caer hacia el pesimismo, pero contarás con buenas ideas que llegarán como una iluminación.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La actividad intelectual será tu punto fuerte hoy, tanto si estudias como si trabajas en alguna especialidad que necesite de la efervescencia creativa. Tendrás material para transformar a raudales, y tal vez sea mejor que te aísles para aprovecharlo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Puedes vivir una jornada lastrada por los desarreglos del organismo, en especial si no dejas de lado ciertos alimentos que no convienen a tu estómago; además, en el trabajo habrá motivos para los nervios y la tensión, así es que no te impliques demasiado.

LEO (23 julio - 22 agosto). Encontrarás hoy los asuntos laborales inusualmente tranquilos para ser lunes. La ocasión ideal para quitarte de encima viejas deudas con los compañeros, asuntos que te toca solventar para evitar que piensen que has caído en la pereza.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás que aprovechar bien el tiempo libre que te dejan tus obligaciones para seguir formándote en lo que realmente te interesa. Se abren oportunidades a partir de hoy tienes que contar con suficiente bagaje para aprovecharlas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Resolverás sin mayores problemas las dificultades que aparecerán en todas tus actividades profesionales o académicas. En el plano personal, tus relaciones pasan por momentos muy gratos que te reportarán alegrías e ilusiones. Vigila tu economía.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los ingresos de tu trabajo se habrán incrementado notablemente si se cumplen a rajatabla tus previsiones, por lo que puedes comenzar a soñar con cambiar de casa o hacerle una buena reforma a la que ya disfrutas.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Sabrás ver las cosas desde otra perspectiva; tomarás las decisiones oportunas para introducir en tu vida las novedades que llevas tanto tiempo buscando. Pero prepárate bien el guion, piensa bien qué hacer y cómo actuar en los temas relevantes.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No todo saldrá hoy tan bien como esperabas, las cosas se te complican desde primeras horas de la mañana, pero tendrás que echar mano de la paciencia para remontar a última hora del día.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Buenas noticias en el terreno del trabajo o los negocios te llegarán por medio de una amistad. Los negocios aparecen en tu signo de forma positiva y con facilidades para desembolsar el dinero, seguramente en la bolsa o inversiones similares.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu pareja te servirá de apoyo fundamental para afrontar el cambio familiar que se te ha presentado. Con paciencia y atendiendo a los buenos consejos de los más expertos, saldrás adelante.