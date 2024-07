Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy: “Es el hombre que siempre voy a amar”

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Tras casi tres meses de haber finalizado su relación en medio de polémicas, Elizabeth Gutiérrez lanza un comunicado sobre las especulaciones que se levantaron en contra de William Levy.

Gutiérrez con la “necesidad de aclararlo para estar con mi conciencia tranquila” dijo que ha pasado meses reflexionando respecto a la situación que su familia atravesó.

“Mis hijos y el padre de mis hijos merecen que aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron. Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, he sentido, lo que ha pasado”, inició el texto compartido por medio de sus historias de Instagram.

“A pesar de nuestros problemas, es el hombre a quien siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio”, continúo la actriz y conductora mexicana.

A su vez, destacó que fue una decisión personal el haber puesto en pausa su carrera profesional para dedicarse completamente a su familia.

“No puede ser que las personas que conocen la historia desde adentro se atrevan a decir que yo ‘estuve encarcelada’. Yo estaba en un lugar que elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él. A veces, a pesar de él mismo”. agregó.

En el comunicado extendido a lo largo de tres historias, Gutiérrez le atribuyó gran parte de sus problemas maritales a la fama de ambos y en ese sentido se tomó la tarea de desmentir algunas de las especulaciones que más prevalecieron en medio de la polémica ruptura, que también alcanzó directamente a sus hijos.

“Les aclaro: 1. Mi hijo no se quedó en casa para ‘cuidar a su padre’; se quedó porque es su casa”, escribió. “2. Kailita ama a su papá. Sabe que es su mayor protector y jamás le haría daño, y la relación de ambos habla más que las palabras”, aseveró la intérprete luego de haberse difundido un vídeo de su hija Kailey afuera de la casa familiar hablando con la policía por un supuesto altercado con su padre.