¿De qué murió el diseñador italiano Valentino Garavani?

El rojo en el mundo de la moda tiene un nombre: el del diseñador italiano Valentino. El carismático estilista, fallecido este lunes en Roma a los 93 años, forjó un imperio de la moda con su nombre, y elevó ese color a lo más alto de la costura, tanto, que existe el 'rojo Valentino'. Esto se sabe de su muerte:
Valentino Garavani, nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el 'último emperador' del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.
"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.
De acuerdo con la información disponible hasta ahora, Valentino Garavani murió por causas naturales.
En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.
Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT).
Valentino se sintió atraído por la moda desde muy pequeño y, con el apoyo de su familia, se fue con 14 años a estudiar a la Escuela del Arte del Figurín de Milán, cerca de su casa natal. Completó su formación en París, donde trabajó como figurinista en los talleres de uno de los cinco grandes de la Alta Costura de entonces, Jean Dessé y después se estableció con Guy Laroche.
Valentino formó tándem profesional y sentimental con Giancarlo Giammetti, de quien fue pareja durante más de una década, un dúo con el que sorprendió al mundo e hizo reinar al 'rojo Valentino', su color más emblemático del que aseguró quedar prendado durante una ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Con 45 años de carrera a sus espaldas, desde su primera colección en Florencia en 1962, Valentino anunció su retirada en 2007.
Su último desfile de alta costura tuvo lugar el 23 de enero de 2008 en París y concluyó con un pase de modelos vestidas de rojo, su ya más que emblemático color fetiche.
Fueron decenas las estrellas que vistió Valentino: Jessica Lange y Julia Roberts, que escogieron sus diseños para subir a recoger sus Óscars. O Máxima de Holanda, Mette-Marit de Noruega y Magdalena de Suecia, que le confiaron sus trajes de novia.