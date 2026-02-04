Asfura juramenta a nuevas autoridades en la Secretaría de Redes Sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry "Tito" Asfura juramentó a dos nuevas funcionarias en la Secretaría en los Despachos de Redes Sociales, anteriormente la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte del equipo que lo acompañará durante su gobierno.

En ese sentido, fue juramentada Eva del Carmen López como Subsecretaria de Redes Sociales, quien asumirá responsabilidades orientadas al fortalecimiento de programas sociales enfocados en los sectores más vulnerables del país.

De igual forma, se nombró a Fanny Yasmin Mejía Flores como Subsecretaria de Dirección Política en la Secretaría de Redes Sociales, quien tendrá el objetivo de la planificación, coordinación y seguimiento de las políticas sociales impulsadas desde esa dependencia del Estado.