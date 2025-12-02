"Lo hiciste muy bien, papito": el mensaje de la hija de Nelson Ávila tras resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.-Abigaíl Ávila, hija del candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad (PINU), Nelson Ávila, le dedicó un emotivo mensaje, tras que se conocieran los primeros resultados de las elecciones del 2025. “Lo hiciste muy bien, papito. Orgullosa del gran ser humano que eres y del amor que le tienes a la patria que te vio nacer”, posteó la joven a través de TikTok. Además, le recalcó que “Matías y Nelson Noé tienen el mejor papi, abuelo, un gran ejemplo de superación. Te amamos”.

Nelson Ávila era uno de los cinco candidatos que estaban compitiendo por la presidencia de la República en las elecciones generales de este 2025. No obstante, tuvo una derrota bastante notable. De acuerdo con el último reporte publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Ávila solo había logrado captar 16,071 votos, es decir, apenas un 0.85%. Esto lo ubicó en el cuarto lugar sobre la tabla de posiciones. Ante la irreversible pérdida, su hija decidió pronunciarse en redes sociales y mostrar su total respaldo para su padre, pese a haber perdido la carrera.