Por irregularidades, realizarán elecciones en San Antonio de Flores, El Paraíso, el 7 de diciembre

Danlí, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que en el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, se llevarán a cabo las elecciones generales tras reportarse irregularidades en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

A través de un comunicado, se informó que el pleno de consejeros, con unanimidad de votos, decidió convocar a nuevas elecciones en esta zona del país, luego de recibir denunciar por parte del alcalde y candidato del Partido Liberal sobre el tráfico de credenciales.

La denuncia es que ciudadanos pretendían integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV), por lo que el alcalde les arrebató las credenciales impidiendo que se instalaran 17 mesas correspondientes a este municipio.

Por lo tanto, el CNE autorizó que se lleven a cabo las elecciones el domingo 7 de diciembre, en el plazo de los 10 días calendario que establece el artículo 281 de la Ley Electoral de Honduras.