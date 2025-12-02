Por irregularidades, realizarán elecciones en San Antonio de Flores, El Paraíso, el 7 de diciembre

Danlí, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que en el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, se llevarán a cabo las elecciones generales tras reportarse irregularidades en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
A través de un comunicado, se informó que el pleno de consejeros, con unanimidad de votos, decidió convocar a nuevas elecciones en esta zona del país, luego de recibir denunciar por parte del alcalde y candidato del Partido Liberal sobre el tráfico de credenciales.
La denuncia es que ciudadanos pretendían integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV), por lo que el alcalde les arrebató las credenciales impidiendo que se instalaran 17 mesas correspondientes a este municipio.
Por lo tanto, el CNE autorizó que se lleven a cabo las elecciones el domingo 7 de diciembre, en el plazo de los 10 días calendario que establece el artículo 281 de la Ley Electoral de Honduras.
Esta no es la primera vez que este municipio presenta problemas durante un proceso electoral, en las elecciones de 2021 cuando salió ganador el candidato nacionalista Alex García, por una escasa ventaja de cinco votos, sobre el actual alcalde liberal Pedro Starling Cáceres.
Sin embargo, Cárceres solicitó un recuento de votos al CNE, el ente electoral aceptó y fue el 10 de enero de 2022 que se realizó el conteo de votos de las ocho urnas a nivel municipal que fueron solicitadas, lo que resultó que en la nueva sumatoria se anunciara como ganador a Cáceres.
Con el nuevo resultado, el 29 de marzo de 2022, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), declaró ganador a Pedro Starlin Cáceres Fúnez, sin embargo, este tampoco pudo tomar posesión del cargo.
Ese último veredicto del TJE fue remitido al CNE para que se anulara la declaratoria dada el 28 de noviembre y que se le retirara la credencial de alcalde a Alex García.
Entre tanto se solucionaba el problema, Alex García siguió en el cargo. Pero con la resolución dictada por el TJE, García interpuso recurso con suspensión del acto reclamado y el 2 de mayo de 2022 la Sala de lo Constitucional lo admitió.
Fue hasta el 13 de diciembre de 2023 que se oficializó al liberal Pedro Starling Cáceres como edil de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.