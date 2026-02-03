Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América

Olimpia cayó este martes por marcador de 1-2 ante el América de México en Concacaf Champions Cup. Te mostramos las mejores imágenes del juego.
La afición mexicana viajó a Tegucigalpa para apoyar a su equipo en este trascendental duelo internacional.
Olimpia nunca jugará solo y como siempre fue arropado por su fiel afición.
La bella periodista Nohelia León se robó las miradas en la previa del encuentro.
La barra Ultras Fiel hizo su tradicional caminata por las calles de Tegucigalpa rumbo al estadio para apoyar al Olimpia.
Tremendo show el de los aficionados del equipo merengue previo al duelo de Concacaf.
Jonathan dos Santos, exjugador del Barcelona, fue una de las sensaciones del América.
Henry Martín fue otra de las figuras que trajo el América a suelo catracho.
La Concacaf asignó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para el duelo entre Olimpia y América de este martes 3 de febrero.
Madeline Ordóñez, novia de Jorge Álvarez, estuvo en el Nacional y cautivó con su belleza.
Este fue el 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Agustín Mulet, José Mario Pinto y Jorge Benguché.
Así salió América: Luis Malagón, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, José Raúl Zúñiga, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez y Víctor Dávila.
Olimpia arrancó bien en el partido y generó varias jugadas peligrosas en ataque por medio de Jorge Benguché.
El equipo merengue se encargó de mover los hilos durante gran parte de la primera mita.
El brasileño Rodrigo Dourado fue el primer amonestado del partido por una fuerte entrada contra Jorge Benguché.
Cuando Olimpia mejor jugaba, América abrió el marcador. Víctor Dávila aprovechó un error de la defensa local y tras una serie de rebotes la mandó a guardar en el marco que defendía Edrick Menjívar.
Así celebraron los jugadores del equipo mexicano el primer gol, en un partido que parecía que se les complicaba.
América se fue ganando 0-1 al final de los primeros 45 minutos en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Para la segunda mitad, el técnico Espinel habló con sus muchachos para que salieran con todo en busca del empate en el partido.
Al minuto 49, Jorge Álvarez recibió fuera del área y soltó un remate exquisito para poner el empate 1-1 ante América.
Así lo celebró el "mago" que puso de pie a todo el estadio Nacional con su obra de arte.
En los minutos siguientes ambos equipos propusieron en ataque e intentaban romper el empate.
Al minuto 87 se complicó el partido para Olimpia y sucedió lo inesperado.
Ramón Juárez aprovechó un mal rechazo de Menjívar y puso el 1-2 a favor de las águilas.
Olimpia no pudo reaccionar y terminó cayendo al fianlizar los 90 minutos.
Los albos quedan contra las cuerdas en la serie y deberán viajar a México para el partido de vuelta.
Cabe recordad que en caso de empate en el global, el reglamento dice que el gol de visita vale x2.
Panorama complicado para el Olimpia en la Concacaf Champions Cup.