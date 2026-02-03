  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América

Las mejores postales que dejó el partido entre Olimpia y América en el Nacional de Tegucigalpa

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 20:06
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
1 de 28

Olimpia cayó este martes por marcador de 1-2 ante el América de México en Concacaf Champions Cup. Te mostramos las mejores imágenes del juego.

Fotos: Alex Pérez y Marvin Salgado.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
2 de 28

La afición mexicana viajó a Tegucigalpa para apoyar a su equipo en este trascendental duelo internacional.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
3 de 28

Olimpia nunca jugará solo y como siempre fue arropado por su fiel afición.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
4 de 28

La bella periodista Nohelia León se robó las miradas en la previa del encuentro.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
5 de 28

La barra Ultras Fiel hizo su tradicional caminata por las calles de Tegucigalpa rumbo al estadio para apoyar al Olimpia.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
6 de 28

Tremendo show el de los aficionados del equipo merengue previo al duelo de Concacaf.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
7 de 28

Jonathan dos Santos, exjugador del Barcelona, fue una de las sensaciones del América.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
8 de 28

Henry Martín fue otra de las figuras que trajo el América a suelo catracho.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
9 de 28

La Concacaf asignó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para el duelo entre Olimpia y América de este martes 3 de febrero.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
10 de 28

Madeline Ordóñez, novia de Jorge Álvarez, estuvo en el Nacional y cautivó con su belleza.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
11 de 28

Este fue el 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Agustín Mulet, José Mario Pinto y Jorge Benguché.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
12 de 28

Así salió América: Luis Malagón, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, José Raúl Zúñiga, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez y Víctor Dávila.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
13 de 28

Olimpia arrancó bien en el partido y generó varias jugadas peligrosas en ataque por medio de Jorge Benguché.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
14 de 28

El equipo merengue se encargó de mover los hilos durante gran parte de la primera mita.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
15 de 28

El brasileño Rodrigo Dourado fue el primer amonestado del partido por una fuerte entrada contra Jorge Benguché.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
16 de 28

Cuando Olimpia mejor jugaba, América abrió el marcador. Víctor Dávila aprovechó un error de la defensa local y tras una serie de rebotes la mandó a guardar en el marco que defendía Edrick Menjívar.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
17 de 28

Así celebraron los jugadores del equipo mexicano el primer gol, en un partido que parecía que se les complicaba.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
18 de 28

América se fue ganando 0-1 al final de los primeros 45 minutos en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
19 de 28

Para la segunda mitad, el técnico Espinel habló con sus muchachos para que salieran con todo en busca del empate en el partido.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
20 de 28

Al minuto 49, Jorge Álvarez recibió fuera del área y soltó un remate exquisito para poner el empate 1-1 ante América.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
21 de 28

Así lo celebró el "mago" que puso de pie a todo el estadio Nacional con su obra de arte.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
22 de 28

En los minutos siguientes ambos equipos propusieron en ataque e intentaban romper el empate.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
23 de 28

Al minuto 87 se complicó el partido para Olimpia y sucedió lo inesperado.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
24 de 28

Ramón Juárez aprovechó un mal rechazo de Menjívar y puso el 1-2 a favor de las águilas.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
25 de 28

Olimpia no pudo reaccionar y terminó cayendo al fianlizar los 90 minutos.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
26 de 28

Los albos quedan contra las cuerdas en la serie y deberán viajar a México para el partido de vuelta.

Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
27 de 28

Cabe recordad que en caso de empate en el global, el reglamento dice que el gol de visita vale x2.
Novia de jugador cautiva, figura del Barcelona llegó y reglamento de Concacaf afecta a Olimpia ante América
28 de 28

Panorama complicado para el Olimpia en la Concacaf Champions Cup.

Cargar más fotos