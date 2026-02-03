  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América

El Olimpia ya va ganando en las gradas con el gran número de bellas chicas que llegaron para el partido por la Copa de Campeones de la Concacaf ante el América de México

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 18:54
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
1 de 16

El Olimpia ya va ganando en las gradas con el gran número de bellas chicas que llegaron para el partido por la Copa de Campeones de la Concacaf ante el América de México

 Fotos: Alex Pérez y Marvin Salgado
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
2 de 16

No hay duda que el Olimpia tiene gran número de chicas lindas que son sus siguidoras y esta noche en el Nacional se han hecho presente.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
3 de 16

Olimpia está ganando y por goleada con tanta belleza en el Nacional. Las chicas más lindas que le van al 'León' se hicieron presente.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
4 de 16

También se vieron guapas aficionadas del América en el Nacional para el partido ante el Olimpia.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
5 de 16

Olimpia se enfrenta ante el América por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
6 de 16

No importa la edad, Olimpia está bien representado en cuanto a la belleza femenina.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
7 de 16

En cuanto a esta chica fue captada realizando su trabajo, realiza cobertura para este partido internacional.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
8 de 16

En las gradas la belleza no faltará, en cualquier sector. ¿No le da frio en las piernas?
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
9 de 16

No solo fue una, varias aficionadas seguidoras del América llegaron al Nacional. Varias de ellas son hondureñas.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
10 de 16

No importó las filas, todo por ver el partido del viejo león ante las águilas
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
11 de 16

Bien preparadas. Con la cena en mano y bien abrigadas para el estadio. El clima estará en tre 15 a 16 grados centigrados.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
12 de 16
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
13 de 16

Esta chica sin duda alguna se robó las miradas desde las afueras del Nacional. Esta linda rubia es capitalina y es fiel aficionada del Olimpia.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
14 de 16
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
15 de 16

Bien identificadas y abrigadas llegaron las bellas aficionadas del Olimpia al estadio Nacional.
¡Solo chicas lindas! El Nacional se llena de bellas aficionadas del Olimpia y América
16 de 16
Cargar más fotos