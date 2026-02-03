Gran ambiente en el Nacional para partido entre Olimpia y América por Concachampions

Desde horas de la tarde han llegado gran cantidad de aficionados del Olimpia y también del América al estadio Nacional para partido por la Copa de Campeones de la Concacaf
Muchos aficionados del América viajaron desde México y Estados Unidos para este partido ante el Olimpia de Honduras.
Llegan ilusionados y creen que avanzaran en la serie ante el Olimpia en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Varios aficionados del América han sido captados en el Nacional.
Los del Olimpia de igual forma, llegan con la ilusión de que su equipo de la sorpresa en el torneo de la Concacaf.
No sería la primer vez que Olimpia derrote al América, ya se ha dado, incluso, domina la serie contra las Águilas.
Muchas chicas aficionadas del Olimpia se vieron alegres, ilusionadas para este partido.
Olimpia y América se han enfrentado en un total de seis ocasiones en torneos de Concacaf, dejando un historial ligeramente favorable para el Albo, que ha conseguido tres triunfos sobre los Azulcremas. Los aztecas se han impuesto en dos ocasiones y solamente se ha registrado un empate.
La primera vez que el León se enfrentó al América fue en la tercera ronda de la Copa de Campeones de 1985.
La última eliminatoria entre los más ganadores de Honduras y México fue en los octavos de final de 2021.
En la ida disputada en Tegucigalpa los de Coapa consiguieron el triunfo 1-2 con goles de Federico Viñas y Sergio Díaz, sin embargo, en la vuelta se llevaron un susto tras caer 0-1 ante el Olimpia, que a pesar de lograr su segundo "Aztecazo" quedó eliminado por el gol de visitante.
La seguridad no podía faltar para este crucial juego internacional en el estadio Nacional que dará inicio a las 8:05 PM.