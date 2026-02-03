Hinchas del América llegan a Tegucigalpa para juego ante Olimpia: "hoy se define todo"

En Tegucigalpa se ven muchas camisas de los colores del Olimpia, pero los aficionados del América han sorprendido al llegar de varias partes para juego de la Copa de Campeones de la Concacaf
Un gran grupos de aficionados del Club América viajaron a suelo hondureño para apoyar a su equipo en el juego ante el Olimpia.
Olimpia recibe al América de México por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf en la cancha del estadio Nacional de Tegucigalpa.
Por lo que muchos aficionados del conjunto azteca viajaron de varias partes, no solo de México, también unos que viven en los Estados Unidos
Para los aficionados del América, el equipo al cual ellos siguen van avanzar tranquilos a la siguiente fase, incluso, unos creen que esta noche se define todo.
"Campeón de campeones, podemos anotar los goles que queremos. Venimos desde Houston, San Antonio, Texas, hoy se define este partido", dijo uno de los hinchas de las 'Águilas'.
"El gigante de Concacaf llegó a Tegucigalpa, hoy se define este partido"
El América llega como el favorito en esta llave y también del campeonato, por lo que Olimpia tiene que buscar la manera de complicarlo.
Olimpia y América se enfrentan a las 8:05 PM en la cancha del estadio Nacional de Tegucigalpa
"Hoy goleamos, ganamos caminando, 3-0 fácil. Arriba el América", dijeron.
América es el favorito, pero esta noche el Olimpia es el local y buscará hacerse respetar.
Los Leones se medirán a las Águilas en un duelo lleno de historia en Concacaf, pues ambos equipos son los máximos ganadores en sus países y además han logrado levantar el principal trofeo de clubes de la región.
Olimpia y América se han enfrentado en un total de seis ocasiones en torneos de Concacaf, dejando un historial ligeramente favorable para el Albo, que ha conseguido tres triunfos sobre los Azulcremas. Los aztecas se han impuesto en dos ocasiones y solamente se ha registrado un empate.
La primera vez que el León se enfrentó al América fue en la tercera ronda de la Copa de Campeones de 1985.
La última eliminatoria entre los más ganadores de Honduras y México fue en los octavos de final de 2021.
En la ida disputada en Tegucigalpa los de Coapa consiguieron el triunfo 1-2 con goles de Federico Viñas y Sergio Díaz, sin embargo, en la vuelta se llevaron un susto tras caer 0-1 ante el Olimpia, que a pesar de lograr su segundo "Aztecazo" quedó eliminado por el gol de visitante.
Pese a todo esto, los aficionados no ven por donde el Olimpia les hagan daño en esta serie.