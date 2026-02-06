Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura

Con tan solo 20 años de edad y sueños por cumplir, Karol Morales fue asesinada de manera violenta en Kansas City, Estados Unidos. Su familia pide ayuda para cubrir los gastos fúnebres. Aquí los detalles de su crimen:
Karol Morales, una joven de 20 años originaria de Tocoa, Colón, había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para ella y sus tres hijos, donde intentaba reconstruir su vida lejos de una relación bajo violencia.
De acuerdo con el testimonio de su madre, la joven fue asesinada presuntamente por su expareja, un hombre que no habría aceptado el fin de la relación.
La mujer relató que su hija había tomado la decisión de separarse para empezar de nuevo, pero este se negaba a aceptar su decisión. “Mi hija quería vivir en paz”, expresó, al recordar las conversaciones que sostenía con Karol.
Según su relato, durante los años que Karol estuvo casada, sufrió constantes episodios de violencia doméstica y aseguró que su hija le contaba que su pareja le restringía la comunicación y su libertad personal.
“No la dejaba hablar con nadie, le quebraba el teléfono, no la dejaba salir... mi hija no tenía libertad”, relató la mujer, quien aseguró que estas situaciones se repetían con frecuencia.
Con profundo dolor, también recordó que Karol le mostraba las agresiones físicas que sufría y le "enseñaba los moretones en la cara y me decía: ‘mami, mire cómo me dejó".
La madre afirmó que, aun después de separarse, el hombre insistía en retomar la relación y “él le decía que volviera, pero mi hija le dijo que no, que la dejara en paz, que quería vivir tranquila y trabajar por sus niños”.
La información que recibió la familia indica que el presunto agresor le habría disparado a Karol en varias ocasiones y, posteriormente, el hombre se habría quitado la vida.
Karol era mamá de una niña de cuatro años que se encuentra en Honduras y de dos pequeños, un niño de tres años y un bebé de nueve meses, que permanecen en Estados Unidos.
“Necesito que a mi hija me la vuelvan a traer para darle una cristiana sepultura”, suplicó la madre entre lágrimas.
Explicó que no cuenta con los recursos económicos para repatriar el cuerpo. Para quienes deseen colaborar, la familia habilitó el número 9952-5331.