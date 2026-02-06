  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura

Luego de negarse a terminar su relación amorosa, la expareja de Karol Morales, madre de 3 pequeños, tomó la decisión de asesinarla y quitarse la vida tras cometer el crimen

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 14:31
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
1 de 12

Con tan solo 20 años de edad y sueños por cumplir, Karol Morales fue asesinada de manera violenta en Kansas City, Estados Unidos. Su familia pide ayuda para cubrir los gastos fúnebres. Aquí los detalles de su crimen:

Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
2 de 12

Karol Morales, una joven de 20 años originaria de Tocoa, Colón, había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para ella y sus tres hijos, donde intentaba reconstruir su vida lejos de una relación bajo violencia.

Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
3 de 12

De acuerdo con el testimonio de su madre, la joven fue asesinada presuntamente por su expareja, un hombre que no habría aceptado el fin de la relación.

Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
4 de 12

La mujer relató que su hija había tomado la decisión de separarse para empezar de nuevo, pero este se negaba a aceptar su decisión. “Mi hija quería vivir en paz”, expresó, al recordar las conversaciones que sostenía con Karol.

Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
5 de 12

Según su relato, durante los años que Karol estuvo casada, sufrió constantes episodios de violencia doméstica y aseguró que su hija le contaba que su pareja le restringía la comunicación y su libertad personal.

 Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
6 de 12

“No la dejaba hablar con nadie, le quebraba el teléfono, no la dejaba salir... mi hija no tenía libertad”, relató la mujer, quien aseguró que estas situaciones se repetían con frecuencia.

 Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
7 de 12

Con profundo dolor, también recordó que Karol le mostraba las agresiones físicas que sufría y le "enseñaba los moretones en la cara y me decía: ‘mami, mire cómo me dejó".

 Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
8 de 12

La madre afirmó que, aun después de separarse, el hombre insistía en retomar la relación y “él le decía que volviera, pero mi hija le dijo que no, que la dejara en paz, que quería vivir tranquila y trabajar por sus niños”.

 Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
9 de 12

La información que recibió la familia indica que el presunto agresor le habría disparado a Karol en varias ocasiones y, posteriormente, el hombre se habría quitado la vida.

 Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
10 de 12

Karol era mamá de una niña de cuatro años que se encuentra en Honduras y de dos pequeños, un niño de tres años y un bebé de nueve meses, que permanecen en Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
11 de 12

“Necesito que a mi hija me la vuelvan a traer para darle una cristiana sepultura”, suplicó la madre entre lágrimas.

 Foto: Redes sociales
Karol Morales, hondureña asesinada por su expareja en EE UU tras no aceptar su ruptura
12 de 12

Explicó que no cuenta con los recursos económicos para repatriar el cuerpo. Para quienes deseen colaborar, la familia habilitó el número 9952-5331.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos