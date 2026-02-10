  1. Inicio
  2. · Deportes

América vs Olimpia: Concacaf confirma el polémico árbitro para duelo de Champions Cup

Con el boleto a la siguiente ronda en juego y dos equipos históricos frente a frente, el desempeño del cuerpo arbitral será clave para garantizar el desarrollo justo del partido

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 17:47
América vs Olimpia: Concacaf confirma el polémico árbitro para duelo de Champions Cup

El compromiso se jugará en el Estadio Banorte.

Foto: Cortesía.

Ciudad de México, México.- La Concacaf confirmó este martes que el canadiense Drew Fischer será el árbitro central del duelo entre América y Olimpia, correspondiente al partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, que se disputará mañana en el Estadio Banorte en la Ciudad de México.

América vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite Concacaf Champions Cup en directo

Fischer, uno de los silbantes más destacados de Canadá en los últimos años, será el encargado de impartir justicia en un encuentro de alta exigencia, donde las Águilas buscarán sellar su pase y el los Albos intentarán una remontada histórica en territorio mexicano.

El juez norteamericano estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen, quien fungirá como asistente uno, y Lyes Arfa, designado como asistente dos, conformando una terna arbitral completamente canadiense para este compromiso internacional.

Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf

Drew Fischer cuenta con experiencia en torneos de Concacaf, partidos de selecciones nacionales y competiciones de clubes, por lo que la confederación apuesta por un árbitro con carácter para un choque que estará lleno de intensidad.

Con el boleto a la siguiente ronda en juego y dos equipos históricos frente a frente, el desempeño del cuerpo arbitral será clave para garantizar el desarrollo justo y fluido de un partido que concentra la atención del fútbol de la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Gilmer Barralaga

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias