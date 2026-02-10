América vs Olimpia: Concacaf confirma el polémico árbitro para duelo de Champions Cup

Ciudad de México, México.- La Concacaf confirmó este martes que el canadiense Drew Fischer será el árbitro central del duelo entre América y Olimpia, correspondiente al partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, que se disputará mañana en el Estadio Banorte en la Ciudad de México.

Fischer, uno de los silbantes más destacados de Canadá en los últimos años, será el encargado de impartir justicia en un encuentro de alta exigencia, donde las Águilas buscarán sellar su pase y el los Albos intentarán una remontada histórica en territorio mexicano. El juez norteamericano estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen, quien fungirá como asistente uno, y Lyes Arfa, designado como asistente dos, conformando una terna arbitral completamente canadiense para este compromiso internacional.