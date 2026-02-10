América vs Olimpia: Concacaf confirma el polémico árbitro para duelo de Champions Cup

Ciudad de México, México.- La Concacaf confirmó este martes que el canadiense Drew Fischer será el árbitro central del duelo entre América y Olimpia, correspondiente al partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, que se disputará mañana en el Estadio Banorte en la Ciudad de México.
Fischer, uno de los silbantes más destacados de Canadá en los últimos años, será el encargado de impartir justicia en un encuentro de alta exigencia, donde las Águilas buscarán sellar su pase y el los Albos intentarán una remontada histórica en territorio mexicano.
El juez norteamericano estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen, quien fungirá como asistente uno, y Lyes Arfa, designado como asistente dos, conformando una terna arbitral completamente canadiense para este compromiso internacional.
Drew Fischer cuenta con experiencia en torneos de Concacaf, partidos de selecciones nacionales y competiciones de clubes, por lo que la confederación apuesta por un árbitro con carácter para un choque que estará lleno de intensidad.
Con el boleto a la siguiente ronda en juego y dos equipos históricos frente a frente, el desempeño del cuerpo arbitral será clave para garantizar el desarrollo justo y fluido de un partido que concentra la atención del fútbol de la región.