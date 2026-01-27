Nasry Asfura llega al Congreso Nacional para asumir la Presidencia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El reloj marcaba pocos minutos para las 9:00 de la mañana cuando Nasry Juan Asfura Zablah llegó al Congreso Nacional, donde se realizaría su toma de posesión como presidente de Honduras.
A bordo de un vehículo negro, Asfura arribó al hemiciclo legislativo, donde se desarrolla un evento austero y sin la presencia de presidentes de otros países.
Al ingresar al Congreso Nacional, el nuevo presidente de Honduras iba tomado de la mano de su esposa Lissette Del Cid.
"Papi, bienvenido al Congreso", dijo el presidente del poder Legislativo, Tomás Zambrano. Asfura respondió “Bendiciones”.
Tras la juramentación, el nuevo presidente de los hondureños ofrecerá un breve discurso y posteriormente iniciará su gestión bajo el lema “trabajo y más trabajo”.
Los designados presidenciales María Antonieta Mejía, Carlos Alberto Flores Guifarro y Diana Herrera Portillo también serán juramentados este 27 de enero.
Previo a la llegada de Asfura, miembros de los cuerpos diplomáticos acreditados en el país ya habían ingresado al hemiciclo legislativo.
Mientras tanto, los diputados del Partido Nacional fueron llegando de forma paulatina, mientras que los congresistas del Partido Liberal arribaron a bordo de unidades de transporte conocidas como “rapiditos”.