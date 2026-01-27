  1. Inicio
Nasry Asfura llega al Congreso Nacional para asumir la Presidencia de Honduras

El presidente electo Nasry Juan Asfura hizo su ingreso al Congreso Nacional minutos antes de las 9:00 de la mañana, dando inicio a la jornada de su toma de posesión

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 09:00
En medio de un fuerte resguardo de seguridad, Nasry Asfura arribó este martes al Congreso Nacional para su juramentación como nuevo presidente de Honduras.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El reloj marcaba pocos minutos para las 9:00 de la mañana cuando Nasry Juan Asfura Zablah llegó al Congreso Nacional, donde se realizaría su toma de posesión como presidente de Honduras.

A bordo de un vehículo negro, Asfura arribó al hemiciclo legislativo, donde se desarrolla un evento austero y sin la presencia de presidentes de otros países.

Al ingresar al Congreso Nacional, el nuevo presidente de Honduras iba tomado de la mano de su esposa Lissette Del Cid.

Nasry Asfura asume en Honduras: el retorno del conservadurismo con apoyo de Trump

"Papi, bienvenido al Congreso", dijo el presidente del poder Legislativo, Tomás Zambrano. Asfura respondió “Bendiciones”.

Tras la juramentación, el nuevo presidente de los hondureños ofrecerá un breve discurso y posteriormente iniciará su gestión bajo el lema “trabajo y más trabajo”.

Los designados presidenciales María Antonieta Mejía, Carlos Alberto Flores Guifarro y Diana Herrera Portillo también serán juramentados este 27 de enero.

Economía y seguridad, principales desafíos del nuevo gobierno de Asfura

Previo a la llegada de Asfura, miembros de los cuerpos diplomáticos acreditados en el país ya habían ingresado al hemiciclo legislativo.

Mientras tanto, los diputados del Partido Nacional fueron llegando de forma paulatina, mientras que los congresistas del Partido Liberal arribaron a bordo de unidades de transporte conocidas como “rapiditos”.

