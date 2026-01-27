Nasry Asfura llega al Congreso Nacional para asumir la Presidencia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El reloj marcaba pocos minutos para las 9:00 de la mañana cuando Nasry Juan Asfura Zablah llegó al Congreso Nacional, donde se realizaría su toma de posesión como presidente de Honduras.

A bordo de un vehículo negro, Asfura arribó al hemiciclo legislativo, donde se desarrolla un evento austero y sin la presencia de presidentes de otros países.

Al ingresar al Congreso Nacional, el nuevo presidente de Honduras iba tomado de la mano de su esposa Lissette Del Cid.