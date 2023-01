Grandes Crímenes: Con el último aliento

El agente me miró, esperó unos segundos, y me dijo:“Pesaba setenta libras, Carmilla, o sea, lo que pesaban sus huesos y el pellejo que los mantenía unidos; hacía diarrea cada diez minutos, y no sé de dónde, porque no comía, y solo bebía agua a sorbos, porque tenía llagas en la boca y en la garganta, y tosía con frecuencia a causa de la neumonía que lo estaba matando poco a poco.

“¿Respeto? Ay, no... No me diga eso, señor abogado. Yo soy el que merece que lo respeten... ¿Por qué ese mal amigo tenía que burlarse de mí? ¿Sólo porque soy homosexual? ¿Eso le da derecho a burlarse de mí, y a decirme un montón de cosas horribles?”. “Se le recuerda al abogado defensor que el acusado debe dirigirse al tribunal”. “Estoy aconsejando a mi cliente que muestre más respeto, señor juez”.“Y a mí, ¿quién me respeta? -gritó Marlon-. ¡Ajá! Dígame”.“Estamos aquí para juzgar el intento de homicidio de este señor -dijo el fiscal-, no para decidir quién respeta a quién”.“El fiscal hablará cuando se lo autorice el tribunal”. “Ay, ay, ay... Por estúpido regañaron al fiscal”.

El juez, después de llamar al orden, dijo:“Le explicó su abogado que la pena, o sea, el castigo, por el intento de homicidio es grave, ¿verdad, señor?”“Señor juez; hice lo que hice, y no me arrepiento de nada”.Y, después del discurso que le dedicó el juez, Marlon fue llevado a la Penitenciaría de Varones “Marco Aurelio Soto”, un nombre que le cae a esta penitenciaría como anillo al dedo... Y el que pueda entender, que entienda.

Es una “mujer” alta, de delicadas formas, como ella misma se describe, y muy amiga de sus amigas. Dice que conoció a Marlen en un “burdel para señores finos, de esos que usan saco y corbata y que andan en carrazos y hasta con guardaespaldas”, y que era la “consentida” de un diputado que “se cargaba tronco de bigote”.

“Es que, en este mundo, Carmilla, en este mundo de nosotras quiero decir, las cosas no son lo que parecen. Y no es que yo esté autorizada para hablar de lo que pasa alrededor de nuestro negocio, pero, por ejemplo, míreme a mí, soy profesora de Biología, soy soltera, vivo con mi mamá y con mi abuela, y estoy ahorrando para hacerme la cirugía de cambio de sexo, o de reasignación de sexo, como dicen ahora; pero me la voy a hacer en el extranjero, en España, tal vez, porque aquí, el único que me podía hacer eso, y hacérmelo bien, es el doctor Emec Cherenfant, pero él se niega a hacer ese tipo de operaciones... pero, no es de mí de quien vamos a hablar. Es de Marlon... Pobrecito... Así, en masculino, porque desde niño le desgraciaron la vida... Y yo creo que él tenía derecho a hacer lo que hizo...”.

Ninfa calló, después de hablar sin parar por más de diez minutos, tomó un poco del té helado que le habían servido, y después de mordisquear la pajilla, dijo, sin ver a nadie: “Yo sabía que él quería hacer eso, solo es que no tenía valor, porque en la casa le habían metido en la cabeza que había que perdonar al que nos ofende, y hasta setenta veces siete; pero él no creía mucho en eso, y menos, cuando se le murió la mamá en el Hospital San Felipe, de cáncer de útero... Allí se quedó solo, desesperado, y ya sin ganas de vivir; pero siempre con aquella idea en su cabeza, aquella idea que le iba a permitir morirse en paz, según él me decía a cada rato...”“¿Qué idea era esa?”

“Ay, Carmilla, calme su impaciencia... ya va a saber las cosas como fue que pasaron, y hasta donde es que yo me presté para eso... Y me presté, porque ella no tenía forma de hacer nada más sin ayuda, y porque ya estaba enferma... Sí, Carmilla, aunque usted me mire así, Marlen ya estaba enferma... Le detectaron el sida una vez que fue allí, al Alonso Suazo, porque estaba con diarrea y con las amígdalas inflamadas... y las calenturas no se le quitaban con nada... Y allí le dijeron que estaba enferma, que tenía el virus, ese virus maldito...”.

Ninfa se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas, y dejó que pasara un tiempo. Al final, dijo: “Todas las chicas lloramos con ella... Era la que más sufría, y ahora le caía esa maldición... Pero, ella estaba segura de que no se lo había pasado a ningún cliente porque siempre se protegió en sus relaciones, y sobre todo, con aquel diputado bigotudo, alto y grandote, que a lo mejor estaba enamorado de ella...”.

Encendió un cigarro, con mano temblorosa, y dijo, apretando los dientes:“Miserable ese que cuando se dio cuenta insultó a Marlen, le dijo de todo, y hasta la amenazó con matarla y hacerla pedacitos si él estaba infectado... Pero, no; él no estaba infectado, para desgracia de muchos...”El agente de homicidios de la DNIC me muestra una fotografía de Marlon, y en ella se ve joven y lleno de vida, aunque hay una tristeza profunda en sus ojos.

“Marlen no quería vivir esta vida -dice Ninfa, viendo también la foto-; pero, ¿qué le vamos a hacer? Nadie puede decir cómo es que cayó en esto; a lo mejor es que la vida lo empuja a uno a este lodazal... Y allí empujó a Marlon, desde los cinco años de vida... ¡Pobrecita!”

CONTINUARÁ LA PRÓXIMA SEMANA