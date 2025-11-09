Selección de Grandes Crímenes: Cosecha de espinas segunda parte

RESUMEN. Jorge era bueno, sencillo, humilde y entregado a servir a Dios y a sus semejantes. En su iglesia lo respetaban y lo querían; nunca hizo un mal y se esforzó porque sus hermanos y hermanas vivieran en armonía, que trataran de seguir siempre el camino correcto. Eso lo hacía un buen pastor de ovejas. Pero, un día apareció muerto en una cama de motel, desnudo, boca arriba y con una herida en la garganta. Lo atacaron con un cuchillo grande y filoso que le llegó hasta el cerebelo, quitándole la vida en pocos segundos. Trató de detener la sangre de su garganta, pero fue imposible. Sin embargo, sus manos manchadas de sangre estaban a los lados, como si las hubieran acomodado, a pesar de que había un gesto de terror en sus ojos y su boca estaba abierta y llena de sangre. ¿Por qué lo habían matado? ¿Quién pudo ser el asesino o asesina? ¿Con quién llegó en su propio carro a aquel lugar? ¿Era posible que Jorge no fuera lo que aparentaba ser? ¿Y dónde estaba su camioneta Ford Escape?

Velatorio

Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) estaban confundidos. ¿Por qué Jorge estaba en aquel lugar? ¿Con quién? ¿Y por qué lo habían atacado de aquella manera?La esposa dijo que nunca tuvo problemas con él, que siempre fue un hombre bueno, un marido amoroso y un buen padre y que no sabía por qué le habían hecho aquello. Además, no podía creer que su esposo llegó hasta aquel lugar por su propia voluntad. Debía de haber algo que lo obligó a fallarle a Dios de semejante forma; si es que él mismo "caminó hacia el pecado". Pero, eso era imposible. La mujer lloraba desconsoladamente, a pesar de que decía que todo se lo dejaba al cielo. Pero, dolor es dolor, y no se puede esconder. Y perdonaba de corazón a la persona que le había hecho aquel daño a su esposo, a su familia y a la iglesia. Dios se encargaría de ella."Y nosotros también, señora" -le dijo el agente a cargo del caso.Ella no respondió. El agente le dijo a uno de sus compañeros:"Yo veo algo raro aquí". "¿Qué es?" "Esta gente es muy creyente, ¿verdad?""Así parece". "Bueno, lo que pasó con el señor es grave, es doloroso y es raro, porque era un hombre bueno, según dicen todos". "Ajá". "Se supone que ya está en el cielo y que lo que más debe indignar es la forma en que murió, o sea, la forma en que lo mataron, así como el misterio del por qué estaba en aquel lugar y con quién"."Ajá". El agente hizo silencio por un momento, mientras se escuchaban murmullos en la iglesia donde estaba siendo velado el cuerpo del pastor y por mientras empezaba el servicio en su honor."Creo que voy entendiendo -dijo el otro detective-. Veo que la señora llora y se desespera, se muestra dolida, como debe ser natural, pero hay demasiada desesperación y veo que hay pocas lágrimas". "O lágrimas fingidas o forzadas". "Bueno -dijo el otro agente-, tal vez sea que nosotros solo vemos lo malo de las cosas y para eso somos policías, pero hay algo que no cuadra bien en esta escena... Veo a la hija con una chalina calada sobre la cabeza, de negro riguroso y que queda viendo el ataúd fijamente y sin llorar, como lloran su madre y sus hermanos. Es una muchacha recatada y debería verse dolida y mostrar su tristeza, su dolor, y llorar". "Bueno, no es que vamos a resolver este caso basándonos en estos detalles, pero me parecen que significan algo... Era bueno, noble, limpio, pero ¿por qué está muerto? Bien... Y, si ya está muerto, ¿por qué sufrir tanto si sabemos que un hombre como él ya está en el cielo? Y luego tenemos el lugar y la forma de muerte... Lo que parece que a nadie le importa porque no creen que el pastor haya llegado hasta allí por su propia voluntad, que conste que el forense no encontró alcohol o drogas en su sangre". "Entonces, debemos de sospechar que el asesino, mejor dicho, la asesina, está aquí, entre nosotros, porque estamos claros que el pastor no era de los otros... Y que no llegó con un hombre al motel... Tuvo que ser una mujer".

