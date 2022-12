Grandes Crímenes: Un hombre demasiado perverso (Segunda parte)

RESUMEN. Juan desapareció de la noche a la mañana, o, mejor dicho, de la mañana a la noche, porque no regresó a su casa después del trabajo. Martha, su esposa, lo fue a buscar temprano, al día siguiente, al plantel de mecánica pesada donde trabajaba, pero don Tulio, el dueño del taller y patrón de Juan, le dijo que se había ido desde ayer a su casa, y que si se había perdido no era asunto de él. Tampoco los compañeros supieron decirle algo sobre Juan. Era como si se lo hubiera tragado la tierra.

¿Qué había pasado con Juan? ¿Por qué no había llegado a su casa si era un hombre de costumbres de piedra, que llegaba siempre temprano y no salía hasta el día siguiente, cuando regresaba al trabajo?

“¿A qué hora tenía que estar en el trabajo?” “A la misma hora de siempre. A las siete. Aquí hay cosas que hacer, señores, y no estamos para perder el tiempo. Si buscan a ese hombre, vayan a buscarlo a otra parte, porque, como ven, aquí no está”.

“A saber, señor... A lo mejor se cansó de las humillaciones de este viejo maldecido y decidió no volver. No crea, trabajar con este viejo es mejor trabajar con el mismito diablo...”

“Mire, señor, yo no me quiero meter a líos. Si ese viejo se da cuenta de que yo les estoy dando información a ustedes hasta me puede correr, y yo necesito mi trabajo...”

“Dígame -les dijo el guardia-, si les digo lo que sé, ustedes no van a decir que fui yo el sapo... No me van a meter en líos con ese viejo de don Tulio”.

“Entonces, usted sabe que algo malo le pasó a su compañero, y por miedo, o porque no quiere meterse a líos, es que ya no quiso regresar a trabajar”.

“Mire -empezó a decir-, eran casi las cinco, o sea, la hora de salida, cuando don Tulio le dijo a Juan que le sacara unas tijeras de un chasis de camión viejo que está tirado como chatarra en la hondonada que está allí, en el plantel. Allí, donde don Tulio tira los carros que ya no sirven, y que los ocupa por si hay un repuesto bueno para los otros camiones.

Pues Juan, que nunca decía que no, se fue a tratar de sacar las tijeras lo más rápido, porque siempre se iba temprano para su casa. Y se fue con una gata hidráulica. Yo estaba que ya me hacía del cuerpo, pero como estaba don Tulio en el plantel no podía dejar mi puesto, pero es que me habían caído mal unos chicharrones con frijoles que me comí en el almuerzo, y me dio diarrea...

Entonces, yo, sin que me viera don Tulio, me fui así para la orillita del monte, cerca de la hondonada, y me puse a hacer del cuerpo. Y vi que Juan estaba sacando las tijeras, y que se había metido debajo del camión viejo, al que había levantado con el gato...

Pero en eso el camión se movió y la gata se reventó y todo le cayó encima a Juan, y se quedó apretado con el chasis de las piernas... Y gritó y le pidió ayuda a don Tulio, el que, al verlo, no le dijo más que se jodiera, porque era un buen boca abierta que no había puesto bien la gata”.

El guardia hizo una pausa. “Juan le gritaba que lo sacara, dijo, después de unos segundos de silencio, en los que sudaba a mares, pero don Tulio no le hizo caso. Yo me limpié como pude, y me quité de ahí, para ver si don Tulio iba a ayudar al chavalo, pero lo que hizo fue que se subió en un tractor, en una pala mecánica que estaba cerca, la encendió, y con la pala empujó una tierra que estaba cumulada cerca de la hondonada, para así enterrar a Juan... Y yo lo vi, pero no dije nada porque don Tulio era capaz de hacerme algo a mí, y por eso mejor ya no volví a trabajar. Y si ustedes desentierran allí, cerca del camión, van a encontrar a Juan enterrado... Pero no digan que yo fui el que les dijo esto, porque ese viejo es capaz de mandarme a matar”.

Los detectives obligaron al guardia a ir con ellos, llevaron gente de inspecciones oculares, y no tardaron en encontrar el cuerpo enterrado de Juan. Don Tulio, que ni se dio cuenta de lo que estaba pasando ni cómo lo habían descubierto, se dejó esposar sin decir nada.

A don Tulio lo condenaron a veinte años de cárcel. Pero no iba a estar mucho tiempo en prisión. Acostumbrado a tratar mal a la gente, y con dinero, pues en la cárcel el que tiene dinero es poderoso, empezó a tratar mal a unos presos, y un día, uno de ellos le abrió el abdomen de parte a parte. Llegó al hospital con las tripas de fuera, o con las asas intestinales expuestas, como dice el doctor Emec Cherenfant, pero murió en la sala de operaciones. Así terminó el caso del hombre que era demasiado perverso.

