Selección de grandes crímenes: Un mártir llamado Alfredo

NOTA INICIAL. Nada es más dañino para las sociedades que el Narcotráfico, así, con mayúscula, para identificarlo como un ente perverso, maligno y más destructivo que el mismo Leviatán. No solo corrompe con sus miles de millones a aquellos que, en nombre de la ley y de la justicia tienen el deber de combatirlo, sino también compra las conciencias de empresarios que se olvidan de que las ganancias honestas atraen honores, paz y más riqueza, y que lo ilícito ha de traer siempre incertidumbre, penas, angustia y dolor, porque lo que se hace en esta tierra, en esta tierra se paga, nos guste o no. Aparte de esto, el Narcotráfico destruye a la juventud, la envenena con estupefacientes, y les roba las oportunidades de desarrollo, hundiéndolos en la miseria que la drogadicción produce, económica, física y mental.

Los disparos sonaron como simples cohetillos en medio del barullo que había en la calle, en el desvío a la colonia 21 de Octubre. Pero las balas dieron en el blanco. Y aun alcanzaron a la esposa de Landaverde. Ella se giró hacia la izquierda cuando sintió el “fogonazo” en su cuerpo, y vio cómo el carro avanzaba solo hasta estrellarse contra un poste. Quiso ayudar a su marido, y, cosa extraña, “cerca de allí estaba una ambulancia de la Policía”, que se prestó para auxiliarlos de inmediato. Bajaron a su esposo herido y lo subieron en la ambulancia. Ella iba a su lado. Él estaba boca arriba, un charco de sangre había bajo su cabeza, y tenía la boca y los ojos abiertos, como si por allí se le hubiera escapado la vida. A pesar de que lo llevaban para darle ayuda médica, Alfredo Landaverde ya estaba muerto.

“Sentí ira, cólera, y no sé si a esto se unió un odio horrible, como nunca ha nacido en algún corazón. Vi a mi esposo muerto, y por un momento sentí enojo contra él, porque él se había puesto en peligro al decir verdades que, en su opinión, debían beneficiar a todo un pueblo; pero ahora nos dejaba solas, a mi hija y a mí, y me dejaba tan enamorada como el primer día, como el día en que me entregué a él, como el día en que me hizo su esposa”.

Hilda no lloró a su esposo sino hasta dos años después. Se dedicó a perseguir a los criminales. Había visto a uno de ellos, pero solo de espaldas. Sin embargó, tenía aquel hombre una característica especial. Tenía los hombros recogidos hacia adelante. Esto le sirvió para identificarlo en el Ministerio Público. Con este asesino cayeron sus compañeros; y los autores intelectuales, y los que pagaron por la muerte de Alfredo Landaverde. Hoy, muchos de estos están en las cárceles de Honduras y de Estados Unidos.

