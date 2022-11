Selección de Grandes Crímenes: un favor especial (Segunda parte)

RESUMEN. Carlos entró a la penitenciaría de varones acusado de haber violado a su hijastra. Él asegura que es inocente. Por desgracia, en Honduras, la justicia camina hacia atrás, y ve bien lo que hace; y lo que hace la mayoría de las veces es lo malo. Aquí no existe el principio de inocencia. Todo mundo es culpable. Los inocentes no existen. Así, pues, Carlos llegó a su celda, pero alguien, en alguna parte, lo protegía. Y le prometió que su caso sería investigado hasta el final, y rápido... Y todo porque Carlos, un día, hizo algo bueno, de lo que no se acuerda. El hombre que recibió aquel favor está dispuesto a ayudarlo, en una muestra de que la bondad y el agradecimiento son las mayores virtudes humanas.

Y el asesino también, porque gritó que no le hicieran nada, que él no sabía que aquel hombre era amigo de don Tito.

“Yo no sabía, don Tito -gritó el hombre, viendo para todas partes, buscando, tal vez, por donde escapar-. Yo no sabía...”

“‘El Pescado’... ‘El Pescado’ vino y me dijo que iba a entrar un man... y que me iba a pagar para que lo pelara...”

“Yo no sabía que era su amigo, don Tito... Yo no sabía”.

“No sé, don Carlos... Ella salió de su casa, fue a recoger a ‘El Pescado’, y se fueron juntos... Bueno, varios de mis amigos iban con ellos... Dónde está ahora es algo que no sé, y que no me interesa...”

“Ese hombre me dijo que si usted se daba cuenta, lo iba a matar... Y mi mamá me dijo que es que yo era una metida y mentirosa... que era que yo me le insinuaba a ese hombre”.

“¿Por qué no me dijiste nada, hija?” -le preguntó Carlos.

“Varias veces, papá... Varias veces quiso besarme, y quería tocarme... Y yo le dije a mi mamá, pero ella no me hizo caso... Y yo no sabía qué es lo que había entre ellos dos... Y ella lo defendía...”

“¿Cómo sabe eso, don Tito? -le preguntó-. Ella no me dijo nada. Solo se fue... Iba en el carro... en el de ella...”

“Pues no sé, papá, pero eran las dos de la tarde y todavía no había regresado...”

“Esa mujer es mala -le dijo a Carlos, después de que le dieron la noticia de que un hombre se había suicidado en su celda, lo que no lo conmovió-, así es que usted sabe que no le conviene seguir con ella... No solo lo engañaba, sino que hasta quería matarlo para quedarse con todo lo suyo... ¿Se fija por qué a las mujeres no se les debe dar ni todo el amor ni todo el dinero?”.

Al día siguiente, Tito llamó a Carlos, para desayunar con él. Se veía alegre, aunque Carlos estaba triste.

“Se va usted hoy -le dijo Tito-; el juez lo va a liberar... El fiscal y el abogado Suazo arreglaron todo... Ya no se preocupe de nada... Y cuídese...”

Carlos le dio las gracias.

“Un día -le dijo Tito, mientras le llenaban su segunda taza de café caliente-, yo estaba desesperado. Mi hija de dos años resultó con leucemia, y no había mucho de lo que pudiéramos hacer... No había sangre del tipo de ella, y la que había no era segura, no sé por qué... Y, entonces, llamamos a HCH, y don Eduardo Maldonado empezó a pedir que si alguien tenía sangre O negativo, que llamara a un número, y que le iban a pagar bien... Pero aunque fuera O negativo debía tener no sé qué cosas para que pudiera ayudarle a mi niña... Y apareció usted en la Cruz Roja, en La Granja...”

“Ya me acuerdo...” -exclamó Carlos.

Tito sonrió.

“¿Ya? -le preguntó-. Pues usted donó sangre por tres años para mi hija, y mi hija se salvó...”

Carlos suspiró.

“Usted no quiso dinero -siguió diciendo Tito-. Yo le hubiera pagado bien, pero usted no quiso... Y siguió donando sangre de la buena para mi hija, hasta que ella ya no necesitó más... Y yo quise conocerlo, para agradecerle, pero en la Cuz Roja me dijeron que usted quería ser donante anónimo... Pero alguien me dio su nombre, y cuando quise buscarlo, caí en la cárcel... Y así, hasta que entró usted aquí... Y Dios me dio la oportunidad de devolverle el favor, aunque un favor no se paga nunca... Mi hija tiene ocho años, y yo voy a estar agradecido con usted siempre... Siempre...”

Carlos sonrió.

“Su esposa no está muerta -le dijo Tito, en voz baja, y como quien cuenta un secreto-; se fue lejos, y no volverá... ‘El Pescado’... pues... ese es una alimaña que es mejor aplastar para que no haga más daño... Pero eso es otra historia, don Carlos... Váyase de aquí tranquilo... Y cuide de su muchacha...”

“Mire, Carmilla -me dijo el agente de la DPI-, si esto es verdad o no, solo Dios y Tito lo saben... No hemos encontrado a la mujer... ni al amante... Y ellos no dan señales de vida... Ni por celular siquiera, y esto que la mujer solo pasaba metida en las redes... Tal vez Tito le dijo eso a Carlos para que se tranquilizara... Dios es el que sabe... Solo Él”.

VEA: Grandes Crímenes: El cuchillo de doble filo