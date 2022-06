Selección de Grandes Crímenes: Un odio demasiado viejo

La noche era oscura, hacía calor y venía del mar un viento salado que en poco ayudaba a refrescar la atmósfera. Es cierto que había llovido en la tarde, pero la tormenta solo alborotaba el calor, lo que a don Julio no le importaba porque había nacido y crecido allí, y estaba acostumbrado al fuego que caía del cielo, aunque se estuviera en invierno. Caminaba don Julio por la orilla, y se perdió a lo lejos, rumbo a su casa; pero no llegó nunca.

Desesperados, sus parientes llevaron a don Julio al Hospital Escuela, en un intento por salvarle la vida. Un testigo dijo que don Julio iba caminando por la orilla de la carretera, que se notaba que “venía bolo”, pero no tanto como para no saber lo que hacía.

“Y no es que se haya dormido”.“Y si eso hubiera sucedido, o que se hubiera caído a causa de la borrachera que llevaba encima, no hubiera caído acostado boca arriba en el centro de la calle... Tal vez hubiera caído a un lado, en la orilla por la que iba caminando; y de eso tenemos el testimonio del testigo que dice que iba por la orilla derecha”.

“No veo que la llanta pasara con violencia por encima del cuerpo del señor, o sea, que el carro no iba con velocidad... No hay raspones ni en la camisa ni en la piel, y las marcas de las ruedas, al menos de la que pasó sobre el pecho, están bien claras, como si el carro pasó despacio...

“Tampoco voy a creer que el señor sintió sueño, ya que no era la primera vez que iba tan borracho como en esta ocasión, y menos que le dio por acostarse en el centro de la carretera... Eso no... Aquí hay algo más”.

“Creo que lo mataron... O sea, que lo asesinaron, y trataron de simular un accidente, creyendo que la Policía es tonta... Y no es así... Aunque estamos muy mal dirigidos por el señor director don Gustavo, que no tiene capacidad más que para teorizar e inventar escenas el crimen ante los medios, en la DPI habemos policías de verdad, que amamos nuestro trabajo, y que estamos comprometidos con la sociedad para resolver los crímenes y hacerles justicia a las víctimas”.

Estaba en el corredor de su casa, sentado en una silla mecedora. Bebía café y fumaba puro. A su lado estaban dos de sus hijos. Más allá, bajo unos árboles de mango, altos y frondosos, estaban estacionados varios vehículos.

El detective le presentó a don Mencho la orden del fiscal y le dijo que estaban investigando el asesinato de don Julio.

“Y ¿por qué vienen a mi casa a hacer tanto alboroto?” -le preguntó al policía.

“Porque así es como trabaja la Policía, señor, y le vamos a agradecer mucho que colabore con nosotros”.

Don Mencho sonrió y dijo:

“Hagan lo que quieran... De todo esto, lo que más me alegra es que el malnacido de Julio se fue primero que yo”.

“¿Tanto lo odiaba?” -le preguntó el policía.“Tanto como se puede odiar al malparido que le quita a uno la mujer que más ha querido en la vida”.

“Tengo entendido que la señora Domitila prefirió a don Julio”.

“Porque la engatusó, la citó en el río, y la hizo mujer a la fuerza; y como la cipota salió preñada, tuvo que casarse con él... Así fueron las cosas”.

“Y, por ese odio que le tiene desde hace más de cincuenta años, es que usted lo mató... Vio que venía caminando solo al salir de la cantina, lo alcanzó, lo sometió, lo acostó en la carretera, y le pasó el carro por encima... ¿Así fue como se vengó usted de él?

”Don Mencho volvió a sonreír.

En ese momento, uno de los técnicos de inspecciones oculares llamó al ayudante del fiscal y al detective.

“Estoy seguro de que este es el carro que aplastó al señor. Los patrones de la huellas de las llantas de la izquierda coinciden en un alto porcentaje; solo hay que llevarlas al laboratorio para estar más seguros...”

“Entonces ¿este es el carro con el que mataron al señor?”

“Estoy seguro”.

“Bueno -dijo el fiscal-, hay que detener a don Mencho por considerarlo sospechoso del asesinato de don Julio”.

Cuando se acercaron a él, don Mencho los miró con ojos vidriosos.

“Muchachos -les dijo-, veo que ustedes son buenos... Pero, será muy poco la gloria que tengan con este caso... porque me estoy muriendo de cáncer de próstata... Ya se me regó por varias partes del cuerpo, y no creo que les sirva de algo llevarme a la cárcel, porque bien saben que mis abogados me van a sacar en un así...

”Y al decir esto, chasqueó los dedos.

“Me quedan tal vez dos meses de vida... Pero, ustedes pueden hacer lo que quieran”.