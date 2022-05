Grandes Crímenes: El caso de la mujer desesperada

“Sí, pero es que me parece que eso no es suficiente, y usted sabe que su esposo es un hombre peligroso, y si se da cuenta que yo le fui a usted con el chisme, pues... usted sabe”.

“Porque aquí te miran mucho, y eso me puede traer problemas... Además, hay aquí una gente que no me quiere bien, y creo que tarde o temprano vamos a tener problemas”.

La empresa de seguridad de Adán seguía funcionando como antes; es más, ahora tenían más colonias qué vigilar, y el dinero llegaba a raudales. El hermano de Adán la administraba, y la esposa aprobaba todo lo que se refería a salidas de dinero.

“Ya sé dónde está tu hermano” -le dijo a su cuñado, un día que preparaban las planillas de pago.

“¿Ya sabe? Y ¿dónde es?”

“Ya lo vas a saber vos también, si es que no lo sabés ya y me has estado viendo la cara de imbécil. Vos sos el que le deposita el dinero a Adán”.

“Yo no sé nada”.

“Bueno; eso no me importa”.

Y, con el corazón hirviendo de celos y de ira, la mujer se fue a vigilar la casa donde supuestamente vivía su esposo. Pero pasaron dos días, tres días, una semana, y nadie dio señales de vida en aquella casa. Sin embargo, ella estaba segura de que el presidente de los reos no le había mentido. Y siguió vigiando la casa, hasta que una noche vio entrar a Adán, luego de bajarse de un carro nuevo. Adán vio hacia todos lados, como si temiera que alguien lo vigilara, y entró a la casa, donde había una luz encendida. La mujer, encolerizada, se dijo: “¿Así es que aquí vivís, maldito mentiroso? Y vivís con una zorra, me imagino... ¡Por una zorra maldecida me dejaste, hasta abandonaste a tus hijos! Y no te importó todo el sacrificio que hice por vos... Pero hoy me las vas a pagar todas”.

La mujer estaba decidida a todo. Avanzó despacio hacia la casa, tratando de pasar desapercibida entre las sombras de la noche, llegó hasta la puerta, y, por esas cosas del diablo, no estaba cerrada con llave. Entró a la casa en silencio. La sala estaba sola, aunque iluminada. Más allá estaba la cocina, sola, también, y frente a ella había tres puertas, de los cuartos, seguramente. Se acercó a la primera, y estaba mal cerrada, y adentro se oían unos ruidos extraños. La empujó sin hacer ruido, y lo que vio le destrozó el corazón. Adán estaba de espaldas a ella, de pie, desnudo y en pleno acto. Y ella ya no pudo más. Metió la mano en su bolso, sacó de él un cuchillo, de carnicero, largo, afilado y puntiagudo, y se lanzó contra su marido. Era tanta su furia, que el cuchillo entró en el cuerpo de Adán hasta el mango. Dio un grito el hombre, y el cuchillo salió para entrar de nuevo, con la misma fuerza. El forense dijo que las dos primeras cuchilladas le perforaron el pulmón izquierdo; la tercera le partió el corazón en dos.

Cayó Adán boca abajo, encima de la persona a la que amaba, y su esposa lo hirió treinta veces más, hasta que se cansó su mano asesina.

Los gritos que llenaron el cuarto no la detuvieron, sin embargo, abrió los ojos sorprendida cuando vio quién era la persona por la que su esposo la había cambiado. Era Reynaldo, el sobrino del alcaide de la penitenciaría. Había pagado abogados para que lo sacaran, y vivía con él desde que dejó la cárcel.

“¿Por vos me cambió este puerco?” -le gritó la mujer a Reynaldo, que se arrastraba en la cama, bañado en sangre, mientras suplicaba que no lo matara.

“Perdón, señora; perdón... Yo no sabía nada... Yo no sabía”.

La mujer dejó caer el cuchillo. Habían llegado varios vecinos, que la detuvieron hasta que llegara la Policía, y ella, sin intenciones de escapar, lloraba con la cabeza baja.

“Por esta basura destruí mi vida y la de mis hijos -decía-; por esta maldita basura... ¡Me cambió por un marica!”