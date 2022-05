Grandes Crímenes: La mejor venganza

La frase anterior es parte de la carta que me escribió esta víctima de la intolerancia y del machismo retrógrado e infecundo. Hoy, después de tantos años de sufrir el rechazo de su padre, este hombre vive en paz, trabaja y recuerda; recuerda y sufre, porque, a veces, recordar es volver a sufrir.

“Salí de mi casa recién graduado -escribe-, y me fui a la casa de Las Hadas. Estaba recién pintada y le habían hecho algunos arreglos. Marina me dijo que mi padre la tuvo en alquiler por diez años y que el dinero lo depositaba en la cuenta que me dejó mi mamá; y que fue él quien mandó a pintar y a preparar la casa para que yo la ocupara. Era mía, estaba a mi nombre y me sentí agradecido con mi madre por eso. Sin embargo, aquella actitud de mi padre me extrañó bastante.

¿Por qué se tomaba aquellas molestias por mí si no me quería? ¿Qué le importaba a él si yo me beneficiaba o no con la herencia de mi madre? ¿Por qué no me lo quitó todo, ya que todo estaba en sus manos? Y, ¿por qué la amuebló antes de que yo la ocupara? Pero, algo más extraño todavía era lo que estaba estacionado en el garaje. Una camioneta Ford Explorer, del año, a mi nombre, y una Biblia dentro de ella.

Yo sabía que mi padre se avergonzaba de mí. Yo no podía acercarme a él porque le causaba repulsión mi presencia, y en varias ocasiones me escupió en el rostro. Además, yo le tenía miedo y trataba de estar lejos de él. Pero, todo aquello me sorprendió, y así se lo dije a Marina. Ella me dijo que eran las instrucciones de mi madre; y me dijo, además, que mi papá siempre estuvo enamorado de mi mamá, que la amó por sobre todas las cosas, y que desde que ella enfermó nunca volvió a ser el mismo.

“Tal vez algún día podés perdonarlo, hijito”.

“¡Jamás! -le grité a Marina, con un nudo de lágrimas en mi garganta-. ¡Jamás voy a perdonar a mi papá! El daño que me ha hecho es lo más horrible que pueda sufrir un ser humano, y sé que algún día, algún día, Dios o el diablo me van a dar la oportunidad de vengarme de todo el mal que me hizo”.

Marina se estremeció al oír aquellas palabras y yo escondí mis lágrimas; eran lágrimas de rabia, de ira, de odio, de impotencia...

