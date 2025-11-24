Doloroso: madre llora muerte de dos de sus hijos en accidente en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Entre lágrimas y dolor, una familia se despide este lunes -24 de noviembre- de dos hermanos que viajaban a bordo del camión que se accidentó en el departamento de Santa Bárbara, tras regresar de una caravana política. “Me pesa mucho”, “¡Ay, padre lindo!” y “A Dios le pido que me dé fuerzas”, fueron algunos de los lamentos que apenas logró pronunciar la madre de los dos hombres durante el velorio. Familiares presentes aseguraron que otros dos hermanos —de la misma familia— resultaron afectados por el incidente; sin embargo, aún no tienen información sobre su estado de salud.

"Hay uno en el hospital de Santa Bárbara, que se llama Moisés, y el otro está en el Catarino Rivas, pero no sabemos de ellos. No nos quieren decir nada, están bien graves, solo nos queda esperar", expresó una de las parientes. La tragedia ocurrió la tarde del pasado domingo -23 de noviembre-, cuando un camión con más de 45 personas a bordo perdió el control en una curva del trayecto y se estrelló contra una motocicleta. De acuerdo con la información preliminar, el brutal accidente dejó como resultado ocho muertos y más de una decena de heridos, entre ellos militantes del Partido Nacional (PN) y del Partido Liberal (PL).