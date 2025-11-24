  1. Inicio
  2. · Sucesos

Motociclista muere tras violento choque en La Reforma, Tegucigalpa

Un vehículo turismo embistió al joven provocándole la muerte de manera inmediata en el lugar. El conductor intentó darse a la fuga, pero debido al golpe en el automotor, el carro fue detenido metros adelante

  • 24 de noviembre de 2025 a las 07:41
Motociclista muere tras violento choque en La Reforma, Tegucigalpa

El cuerpo del joven de 18 años de edad quedó cerca de las motocicleta en la que se trasladaba.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida la noche del domingo luego de verse involucrado en un fuerte accidente ocurrido en la calle principal de la colonia La Reforma.

El fallecido fue identificado como Anthony Jafeth Cardona Carrasco, de 18 años, quien regresaba a su vivienda en la colonia Viera, en la carretera hacia El Picacho, cuando un turismo que circulaba por la zona impactó de frente contra su motocicleta.

Siguen los secuestros virtuales en Honduras; liberan a empleados de una empresa

Tras el brutal golpe, el joven salió expulsado varios metros y terminó tendido sobre el pavimento, sin signos vitales. Paramédicos del 911 acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron su muerte.

El automóvil implicado terminó detenido más adelante de la vía, con severos daños en su parte delantera, evidenciando la fuerza del choque. Las autoridades trabajan en el levantamiento de indicios para establecer responsabilidades en el fatal hecho.

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muertes violentas en Honduras, donde ninguna de sus carreteras es de alta velocidad.

El exceso de velocidad, la distracción de conductores, la ingesta de bebidas alcohólicas y la imprudencia de peatones son las principales causas de los accidentes viales en Honduras.

Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias