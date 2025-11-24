Motociclista muere tras violento choque en La Reforma, Tegucigalpa

El fallecido fue identificado como Anthony Jafeth Cardona Carrasco , de 18 años, quien regresaba a su vivienda en la colonia Viera, en la carretera hacia El Picacho, cuando un turismo que circulaba por la zona impactó de frente contra su motocicleta.

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida la noche del domingo luego de verse involucrado en un fuerte accidente ocurrido en la calle principal de la colonia La Reforma.

Tras el brutal golpe, el joven salió expulsado varios metros y terminó tendido sobre el pavimento, sin signos vitales. Paramédicos del 911 acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron su muerte.

El automóvil implicado terminó detenido más adelante de la vía, con severos daños en su parte delantera, evidenciando la fuerza del choque. Las autoridades trabajan en el levantamiento de indicios para establecer responsabilidades en el fatal hecho.

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muertes violentas en Honduras, donde ninguna de sus carreteras es de alta velocidad.

El exceso de velocidad, la distracción de conductores, la ingesta de bebidas alcohólicas y la imprudencia de peatones son las principales causas de los accidentes viales en Honduras.