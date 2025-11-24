Siguen los secuestros virtuales en Honduras; liberan a empleados de una empresa

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Unidad Antisecuestros rescataron sanos y salvos ayer en una zona montañosa de la aldea El Marañón, en Villanueva, Cortés, a tres empleados de una empresa de aires acondicionados, quienes fueron víctimas de un secuestro virtual.

El reporte policial indica que los técnicos en refrigeración de 30, 32 y 27 años, residentes de San Pedro Sula, recibieron una llamada desde un número extranjero por una supuesta empresa de nombre Finca Las Palmas, que solicitó un servicio de mantenimiento y les envió la ubicación mediante Google Maps.