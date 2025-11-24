  1. Inicio
Siguen los secuestros virtuales en Honduras; liberan a empleados de una empresa

La Policía insta a la población a estar alerta para evitar ser víctimas de esta práctica criminal

  • 24 de noviembre de 2025 a las 06:55
Las víctimas fueron rescatadas sanas y salvas por la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Unidad Antisecuestros rescataron sanos y salvos ayer en una zona montañosa de la aldea El Marañón, en Villanueva, Cortés, a tres empleados de una empresa de aires acondicionados, quienes fueron víctimas de un secuestro virtual.

El reporte policial indica que los técnicos en refrigeración de 30, 32 y 27 años, residentes de San Pedro Sula, recibieron una llamada desde un número extranjero por una supuesta empresa de nombre Finca Las Palmas, que solicitó un servicio de mantenimiento y les envió la ubicación mediante Google Maps.

Las investigaciones señalan que estando en el sitio, los técnicos llamaron para confirmar la dirección, pero el cliente les pidió mantenerse en el lugar y no cortar la llamada; paralelamente, los criminales contactaron por WhatsApp al jefe de las víctimas para pedirle L100,000 por la liberación.

Trabajos de los agentes permitieron dar con el paradero de los tres secuestrados, a quienes lograron hallarlos y ponerlos a salvo. La Policía aseguró ayer trabajar para dar con los responsables de este tipo de delitos.

