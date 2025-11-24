SIAT realiza pericias para determinar causas del accidente en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Tras el accidente de tránsito que dejó alrededor de ocho personas muertas y unas 45 heridas en el municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) inició las pericias del caso para determinar las causas y deducir responsabilidad penal contra el responsable.

En sus redes sociales, la Policía Nacional compartió el video del accidente, donde se observa el momento en que el camión embiste a varias personas que participaban en una caravana política en el sector mencionado. En el mismo posteo anunciaron el inicio de las investigaciones del hecho.

"La Policía Nacional, a través de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), realiza el análisis pericial del accidente vial ocurrido en Santa Bárbara.

Como parte del proceso investigativo, se están examinando videos proporcionados por participantes de la caravana política, a fin de reconstruir la dinámica del siniestro y determinar con precisión los factores contribuyentes y las posibles causas del hecho", fue el mensaje de las autoridades.

La tarde de ayer, un camión repleto de simpatizantes del Partido Nacional embistió a simpatizantes liberales que encabezaban una caravana en la carretera, muy cerca del desvío hacia Loma Larga, en el sector de San Miguel de Lajas.

Hasta la noche del domingo, de forma preliminar se confirmaba la muerte de ocho personas y al menos 45 heridos. En el camión viajaban unas 65 personas, de las cuales 33 resultaron lesionadas.

En un video que circuló minutos después de la tragedia, se aprecia al camión bajando descontrolado por una cuesta en curva, justo antes de embestir a los motociclistas que participaban en la caravana.

El fatal encontronazo ocurrió al final de la tarde del domingo, previo al inicio del cierre de campaña previsto en Colinas. Segundos después de la tragedia, en la catastrófica escena se observaba a personas sin vida y otras en medio del caos intentando auxiliar a los sobrevivientes.

Se supo que al menos cuatro personas fallecieron en la escena, mientras que las demás murieron camino al hospital.