Al menos 15 cuerpos ingresaron a la morgue capitalina durante el fin de semana

Entre los cuerpos trasladados este lunes se encuentran los de Ángel Donaldo Ochoa Amaya y Marvin Nahún Lara , fallecidos en hechos violentos ocurridos en Siguatepeque. Ambos cadáveres permanecen en la morgue a la espera de ser reclamados por sus familiares.

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 15 cadáveres fueron ingresados a la morgue del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público entre el fin de semana y la madrugada de este lunes, informaron las autoridades forenses.

También ingresó el cuerpo de Trinidad Cano Membreño, víctima de muerte violenta en la misma ciudad, y el de un recién nacido que fue hallado ayer dentro de una vivienda en la comunidad de El Porvenir, Siguatepeque.

Otro de los cuerpos recibidos fue el de Anthony Jafeth Cardona Carrasco, de 18 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en la colonia La Reforma, en Tegucigalpa, cuando se dirigía hacia su vivienda en la colonia Viera. El joven fue embestido por un vehículo turismo.

Asimismo, permanecen en la morgue los cuerpos de un hombre y una mujer asesinados a balazos la noche del sábado dentro de una vivienda en San Francisco de Coray, Valle.

Las víctimas fueron identificadas como Nelson Geovanny Castro Cárdenas, de 28 años, y Marleny Díaz Aguilera, de 50 años. Según informes preliminares, sujetos desconocidos irrumpieron en la casa y les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Además, el cadáver de Martan Serrato, quien murió en el Hospital Escuela, fue enviado a la morgue, así como el de Merlín Sarmiento Gámez Fúnez, fallecido en un accidente de motocicleta a la altura de Loarque, en Comayagüela.