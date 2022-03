Selección de Grandes Crímenes: Las niñas de “La Zarca”

Este relato narra un caso real. Se han cambiado los nombres. “La Zarca”. Era una mujer muy bonita. Unos decían que era de San Marcos de Colón, en Choluteca ; otros decían que era de Trinidad, Santa Bárbara, y había algunos que decían que era una gringa que se había quedado aquí desde niña, y que había decidido hacer su vida en Honduras. Y esta debió ser una vida fácil porque “La Zarca” se dedicó a la prostitución, y siendo tan linda como era, pues, le fue muy bien... mientras le duró la juventud. Cuando don Jorge Quan la conoció, ya “era mujer paseada”, paseada por la vida, y no entusiasmaba tanto a los clientes como en aquellos tiempos en que su piel era tan tersa como el pétalo de una rosa. Hasta el brillo de sus ojos de cielo se había apagado, y de azules que eran, se veían ahora grises, como la ceniza, y tal vez era porque estaban cargados de penas, esas que se acumulan en el corazón de las personas conforme pasa el tiempo y porque lo que se hace en ese tiempo que pasa solo es lo malo. Aun así, “La Zarca” era de esas mujeres que, por estar solas en la vida, aprendieron a luchar, y más, porque tenían alguien por quien vivir, y ella lo tenía por partida doble. Tenía un par de gemelas que eran tan bellas como lo fue ella en aquellos tiempos que ya se habían ido para siempre. Y las cuidaba como se cuida a la niña de los ojos. LEA: Selección de Grandes Crímenes: El peso de la justicia El burdel, porque su gran negocio era un burdel, abría a las cinco de la tarde de lunes a viernes, y si la semana hubiera tenido más días, pues, también hubiera abierto en esos días. Las niñas iban a la escuela en la mañana, pero desde que regresaban a casa no se separaban de su madre. Y así fue hasta que cumplieron diecisiete años. Las muchachas del burdel las querían, y así crecieron las niñas, hablando inglés y francés porque “La Zarca” quería para ellas la mejor educación. “Para que no se dediquen nunca a lo que me dediqué yo” -decía-.Y entre las muchachas más lindas de Tegucigalpa, crecieron las gemelas, bien cuidadas, bien educadas y con un maravilloso futuro. “El que las quiere va a merecerlas -decía su madre-, y ellas van a ser dignas de un buen hombre”.

Era mal encarado, alto como un pino, de bigote espeso, negro como su propia conciencia, y siempre iba armado. Era uno de esos jefes de la Policía que hacían temblar a cualquiera con solo que le mencionaran el nombre. Era buen bebedor; nadie podía seguirle el paso tomando Flor de Caña, cervezas y Yuscarán, y era más enamorado que Casanova. Y como era todo un hombre, complaciente, consentidor y dadivoso, pues, todas las muchachas del burdel lo querían. De las veinticinco que tenía “La Zarca” en el burdel, ni una sola podía quejarse de él.



Era el marido de todas, y todas estaban dispuestas a vivir con él, como vivió Salomón con sus mil problemas. Pero, por esas cosas de la vida, y ya que dicen que cada oveja con su pareja, “El Jefe” se enamoró de “La Zarca”, que, aunque ya no estaba de buen ver, todavía estaba en edad de merecer.

Y “La Zarca”, alegre porque un macho como aquel se había fijado en ella, se entregó como una quinceañera, y no veía si no era por sus ojos, no vivía si no era por su corazón, y no existía el mundo si no era porque aquel hombre existía. Hay amores así. Y “El Jefe”, de ser el mejor cliente del burdel, pasó a ser el rey, y, mejor todavía, pasó a ser el amo y señor. Pero, el que tiene algo, siempre ha de querer más de lo mismo, o mejor, si es posible, y “El Jefe” quiso algo más: ser el marido de las gemelas de “La Zarca’, aquellas dos rosas que empezaban a abrirse a la vida, bellas como la luna llena, zarcas como la madre, de pelo castaño, altas, bien formadas y con una sonrisa que era más empalagosa que la miel. Y, ya que aquel hombre no se resistía a la tentación, se dejó alcanzar, y se apasionó con las niñas, a las que empezó a atender más que a la misma madre.



“Son tus hijas, y las quiero como si fueran mías” -le dijo a “La Zarca”- cuando ella se puso celosa “por una nada”. “Y mis hijas te quieren a vos -dijo ella, arrepentida de haber pensado mal de aquel maravilloso varón-. ¡Cuánto me gustaría que fueras como un padre para ellas!”. “Y, a propósito, ¿quién es el papá?”. “¿Para qué hablar de eso?”. “Me interesa. Quiero saberlo todo”. “Un hombre de esos que pasan por la vida engañando a las mujeres”. “¿Un hombre te engañó a vos?”.“¿Por qué te asombrás? ¿Es que creés que porque estoy en este negocio...?”.



“No quise decir eso. Es que me molesta que alguien qué se haya reído de mi mujer... Aunque haya sido en el pasado...”.“La Zarca” no dijo nada.“Decime, ¿quién es?”“Es un tipo de esos que se las tiran de malos”. “Con los malos me entiendo yo”.



“Este hombre es un asesino”.“Para el miedo que me dan los asesinos”.“Le dicen ‘Yuca Fresca’”. “El Jefe” dio un salto en la cama, donde había estado todo este tiempo en traje de Adán. “¿Qué? -exclamó-. ¿’Yuca Fresca’?”. “Sí -le respondió ‘La Zarca’-. ¿Lo conocés?”.“Pues, conocerlo, conocerlo, no; pero sí sé qué clase de hombre es, y tenemos años de andarlo buscando... ¡’Yuca Fresca’! Dónde me vengo a encontrar con sus hijas”.



“Yo tengo unos seis años de no verlo, pero siempre está pendiente de sus hijas. Me les paga la Elvel School, les da lo que necesitan, y yo solo me encargo de cuidarlas para que un día se casen con un buen hombre...”.

“Las quiere mucho”.“¡Las adora, aunque hace mucho tiempo que no las mira!”.“El Jefe” no dijo nada, pero se quedó pensando muchas cosas. Y en lo que más pensaba era en que se había aficionado mucho a las niñas, y esto era como un vicio del que no se puede escapar.