Selección de Grandes Crímenes: El peso de la justicia

Llevaba una vida sencilla, y en medio de esa sencillez, no pedía nada más; y era feliz. Sin embargo, el diablo, “que nunca duerme”, no era muy amigo de esa felicidad, y se metió un día en la casa para llevar la tragedia a la vida de Ana Bessy.

Hoy es un hombre de treinta y siete años, se hizo ingeniero y tiene una familia bonita...

“No la olvido -me dijo, tratando de esconder el velo que las lágrimas pusieron sobre sus ojos-; fue mi primera novia. Nunca le toqué ni las manos, pero sé que me enamoré de ella. Era tan sencilla, tan noble, tan pura... y murió de esa forma tan horrible...”.Hace una pausa, se limpia las lágrimas con el dorso de una mano, y sonríe, como si sonriendo se pueden ocultar el dolor y el odio.

“Entré a la sala -agregó, después de tomar un poco de agua-, y allí estaba el niño, gritando como loco, de rodillas frente a ella. Ana Bessy estaba en el suelo, desnuda, con la toalla a sus pies, y sobre un charco de sangre espumosa, porque espumosa le salía la sangre por la boca, por la nariz y por los oídos. Tenía los ojos abiertos y me miraba desde el suelo con una horrible desesperación, quería decirme algo y solo alcancé a escuchar un nombre: “Juan, Juan me quiso violar... Juan me mató”. Yo miré al niño, que ya no gritaba, y me vio con ojos en los que se notaba el terror”. Jorge hace una pausa, pone en silencio el televisor, en el que se suceden una a otra las imágenes de Juan Orlando Hernández caminando despacio, encadenado de pies y manos, y vuelve a beber agua.

“Quise hablar con el niño -añadió, segundos después-, pero este se metió corriendo debajo del comedor. Yo levanté la cabeza de Ana Bessy, y su sangre caliente me llenó las manos. Sus ojos verdes morían poco a poco, y yo estaba desesperado; y ella repetía aquel nombre... aunque yo, más que entenderlo, lo adivinaba porque la sangre ahogaba su voz mientras se le iba la vida”.