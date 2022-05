Selección de Grandes Crímenes: El juicio de Dios

Sara se entristeció, pero la alegría de ser madre le llenó de nuevas esperanzas la vida. Hasta que llegó el niño, al que bautizaron con el nombre de su padre. Pero, para ese tiempo, Marcos era bebedor, jugador y pendenciero, le gustaba “andar con otras mujeres” y empezó a maltratar a Sara. Y esta, segura de que no podía regresar a la casa de su papá, y ahora con otra boca que alimentar, soportó el maltrato, escondiendo sus lágrimas de todo el mundo, especialmente de su esposo.

Y Sara, más por enamorada que por lo que le dijo su papá, se casó con Marcos. Pero, pasaron los años y Sara no salía embarazada. Su mamá y su abuela le dieron “remedios”, pero nada. Marcos empezaba a impacientarse. Sara le había salido “machorra”, y ya estaba pensando en dejarla “porque una mujer que no es parendera, de nada le sirve a su hombre”.

Marcos trabajaba la tierra. Una parcela de diez manzanas y media que era suya, recibida de parte de su padre desde que Marcos tenía quince años, ya que había demostrado que le gustaba el trabajo del campo. Marcos trabajó duro; sembró maíz, frijoles, ayotes, patastes, maracuyá, maicillo, caña y zacate para los animales, de los que se iba haciendo conforme pasaba el tiempo. Cuando cumplió veinticinco, conoció a Sara, diez años menor que él, y la conquistó “porque era trabajador”. Y el papá de Sara le dijo: “Mija, hay pocos hombres como Marquitos, es trabajador y tiene su propia tierra para la labranza. Aquí somos muchos y ya no puedo seguir alimentando tantas bocas; así que, si te casás con Marcos, o te arrejuntás con él, pues, vas a ser feliz, y tal vez nos das una ayudadita más adelante”.

La golpeaba, la humillaba, la violaba cuando a él se le daba la gana, porque, según se dice, cuando una mujer no desea intimidad con nadie, y es obligada a eso, entonces es una violación en toda regla. Y Marcos eso era lo que hacía con Sara.

Nueve años pasaron y el martirio de Sara no acabó nunca. Ahora Marcos era más violento, sobre todo porque ella no pudo tener más hijos. Le echaba en cara que mejor se hubiera casado con una mula y la golpeaba por cualquier cosa. Que si el café estaba demasiado caliente, le pegaba; que si estaba frío, le pegaba; que los frijoles no habían estado, la golpeaba; que si tardaba en desnudarse cuando él estaba en celo, la golpeaba. En fin, el sufrimiento de Sara tenía razones y motivos a montón, y ella lo soportaba todo por su hijo.

“Porque un niño no debe crecerse sin su papá”.

Por supuesto, en una aldea pequeña todo el mundo se conoce, y todo el mundo conocía el carácter maligno de Marcos, y el sufrir de cada día de Sara. Pero, como entre casados y hermanos que nadie meta sus manos, nadie se metía en lo que no le importaba, y menos, cuando “el hombre tiene todo el derecho de corregir a su mujer como mejor le parezca”.

Un día, Sara perdió un diente. Marcos se lo quebró con el nudillo de su puño derecho. Y, como se hirió el nudillo, y sangró bastante, le recetó a su mujer dos patadas que le deformaron las chimpinillas por más de una semana. Claro está, de todo esto era testigo su hijo Marcos.

“Mire, mijo -le decía al niño-, a las mujeres hay que amansarlas, porque las mujeres son mañosas y siempre quieren hacer las cosas según su santa voluntad, y en la casa es la voluntad del hombre la que manda. ¿Me entiende, mijo?”

El niño, que amaba a su madre y le tenía terror a su padre, no decía nada, bajaba la cabeza y lloraba. Cuando Marcos se iba, trataba de consolar a su mamá, que ahora parecía una Magdalena de tanto llorar y llorar. “Cuando yo esté grande -le dijo el niño, una mañana en la que Marcos le tiró a su esposa el café a la cara porque no tenía suficiente dulce-, yo voy a matar a mi papá para que no te siga pegando”.

Sara se asustó.

“¡No, hijo! No haga eso. Su papá no es malo. Es que a veces yo hago las cosas mal y el hombre tiene el deber de corregir a su esposa... No diga esas cosas”.

El niño no entendió las explicaciones de su mamá, y no olvidó aquellas palabras que salieron de su boca. Tenía, en ese tiempo, seis años. Tres años después, cumplió su palabra: mató a su papá.