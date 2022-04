Selección de grandes crímenes: Algo que no se debe olvidar

“Pero no es eso, hombre; es que las autoridades los van a presentar a los medios de comunicación; no es que nosotros nos vamos a presentar personalmente con ellos”.

“¡No, hombre -le dijo don Jorge-; no sea bruto! Esa no es la presentación...”.

DOS

Un día de tantos, se recibe una llamada en la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y la persona que llama dice que un hombre está golpeando a la esposa en una casa de la colonia San Miguel, y que vengan pronto porque la mujer está gritando desesperada y parece que ese hombre la quiere matar.Sale una patrulla hacia la colonia San Miguel, y llegan después de que se ha hecho la calma en la casa. Tocan la puerta, y un policía dice:

“¡Ábranle a la Policía!”.

“Y ¿qué quiere la Policía?”.“¿Usted es el que está golpeando a su mujer?”.“Sí, ¿y qué? ¿A quién le importa?”.

“¿Sabe usted que eso es un delito grave?”.“Ni sé, ni me interesa”.

“Pues, ábrale a la Policía, que tenemos que ver el estado de su mujer”.

Dijo esto el policía, y en ese momento se escuchó una voz femenina que decía:

“¡Váyanse, metidos, que nadie los ha llamado! Si mi marido me está marimbeando es porque está en su derecho... ¿O es que ustedes no le trampan maceta a sus mujeres?”.

El policía, sorprendido, respondió:“¿Pero, ¿está usted bien, señora?”.

“Si estoy buena es cosa que solo a mi marido le importa, policía metiche”.

“No dije si estaba usted buena, señora -replicó el policía, seguro de que tenía que cumplir con su deber y hacer realidad el lema de la Policía de servir, proteger y salvar-. Solo queremos saber si está bien; si su esposo no la golpeó mucho”.

A lo que la mujer contestó:

“Si me pegó fuerte porque para eso es hombre; y si me pegó es porque para eso es mi hombre... Y a ustedes nadie los llamó a meterse en lo que no les importa”.

El policía, seguro de que en esa casa se había cometido un delito, y que su deber era proteger a la mujer y hacer que se castigara al culpable, insistió:

“Entonces, ábranos, señora, que con lo que me acaba de decir es suficiente para detener a su marido y llevarlo a los juzgados de violencia doméstica para que responda por las agresiones que le ha hecho”.

“Mi marido no está en la casa, y además, si mi hombre me pega, es muy mi problema, y ni ustedes ni nadie debe meterse... Váyanse, y métanse en sus asuntos... Es que creen que no los he visto enamorando sirvientas y jugando con los celulares... Sigan con sus cosas, y dejen que yo arregle mis asuntos con mi marido”.

Nada pudo hacer el policía, y tuvieron que irse. Pero, dos días después, los mismos agentes tuvieron que atender otro caso de violencia doméstica, pero este fue en la colonia Rodríguez, cerca del barrio Villa Adela.

