Gustavo Sánchez afirma que con dinero de los policías pagará acuerdo con el equipo Génesis

Tegucigalpa, Honduras.- Con aportaciones de los más de 20,000 agentes de la Policía Nacional y no con fondos de la Secretaría de Seguridad se pagará el ascenso a primera división del fútbol profesional de Honduras del equipo de esta institución.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reveló que a un costo de 4,000,000 de lempiras y sin transparencia, el ministro de la secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, ya negoció una fusión del equipo Policía FC con el club Génesis de Comayagua para tener presencia en la primera división del fútbol hondureño.

“Le resultó más barato la fusión del club de la Policía con el Génesis al pagar 4,000,000 de lempiras para tener a su equipo en la primera división de la Liga Nacional, que adquirir una franquicia de siete millones, donde no se incluye el pago de fianza, seguro que por todo saldría unos diez millones”, reveló una fuente.

La tarde de este martes, en una conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad, EL HERALDO Plus le consultó a Sánchez sobre si la Secretaría de Seguridad tenía dinero para tener un equipo en primera división.

Sánchez en tono molesto contestó que la transacción se hará por medio del “Club social de la Policía Nacional, que no es la Policía Nacional como institución, lo que pasa es que EL HERALDO nunca nos ha preguntado a nosotros”, aseguró, pese a que en los resportajes se ha dejado constatado que él no contestó llamadas ni mensajes, ni siquiera a través de Relaciones Públicas.

Siguió defendiendo que “los policías tenemos dos fundaciones: el Club Social y el Hospital Policial, esas dos fundaciones las sostenemos los policías, los policías adquirimos una categoría de segunda división”.

“Ahora en una alianza con el Génesis, donde al Estado hondureño no le va a costar ni un centavo, y espero que EL HERALDO publique eso, estaremos haciendo una fusión para tomar un equipo de primera división que corresponde al nombre de Génesis”, confirmó en funcionario.

Al mismo tiempo señaló que EL HERALDO tiene más de un año de estar investigando ese caso y todavía no encuentra nada y no encontrará nada porque no hay absolutamente nada ilegal en eso, “nosotros sostenemos ese equipo como policías y también con algunos patrocinios”.

La respuesta del funcionario ocurre dos días después de que se publicó la investigación, en la que fuentes consultadas por este equipo dijeron que tras no adquirir una franquicia de la Liga Nacional optó por una fusión con Génesis.

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol, Jorge Herrera, confirmó el lunes que “la Policía desistió de la petición considerando que está en el proceso (fusión) con Génesis. Consecuentemente, para nosotros no es un equipo a participar en las franquicias”.