Ministro de Seguridad aceptó pagar L4 millones por ascenso de Policía FC a primera división

Como estos dos puestos todavía no están aprobados por la Federación Nacional de Fútbol (Fenafuth) y no hay nada seguro, entonces Sánchez entró en negociación con Milton Flores, dueño del Génesis, ya que le resultaba más barato.

Al proyecto deportivo de Sánchez no le ha ido nada bien, ya que en su primer intento no clasificó entre los tres mejores de la zona con posibilidades para optar a un ascenso.

Sus moras, que incluyendo alquileres y pagos por servicios básicos, evidencian que su triunfo deportivo no se refleja en solidez económica. Este escenario expone la fragilidad de un sistema que no exige requisitos estrictos ni controles efectivos para el acceso a la élite de fútbol.

El equipo Policía FC, que ingresó en competencia en la segunda división durante 2024-2025, adquirió su categoría mediante la compra de franquicia, un proceso que, si bien no está legislado formalmente en el fútbol hondureño, es común en ligas similares a nivel regional y local.

La compra de categoría y fusiones entre clubes se han manejado de facto, pero sin un marco legal claro que garantice la transparencia ni prevenga la corrupción.

Igual que con Sánchez, la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus trató de contactar telefónicamente al dueño de Génesis, pero no respondió ninguna llamada y ningún mensaje. No obstante, en una entrevista radial, con el ánimo decaído, confirmó el haber acordado una fusión con el equipo policial, aunque nunca se refirió a la cantidad de dinero por ceder la administración del club.

En la entrevista, lo único que pidió fue la comprensión de la afición, sin embargo, la falta de claridad sobre el monto económico pactado y la procedencia de los recursos financieros utilizados para la fusión genera dudas sobre la legitimidad de la transacción entre la afición y los diferentes directivos de fútbol.

Para Flores, “una sola persona no puede manejar un equipo. Busqué ayuda en Comayagua, se acercaron algunos, pero no fue suficiente. Con la Policía estuvimos en pláticas, nos acercamos a través de un préstamo de jugadores y de ahí quedamos en contacto con el ministro y empezamos las pláticas y se llegó a la determinación de fusionar el equipo”, confirmó.

Al borde de la desesperación, dijo no poder mantenerse al frente de la dirección del Génesis. “La carga yo ya no la soportaba”. Una sola persona no puede manejar un equipo de fútbol y “más, cuando yo vivo en otra ciudad y no en Comayagua, se vuelve casi imposible”, dijo.

Recordó: “La propuesta la platicamos junto con el ministro y él desde el primer momento me sugirió lo del entrenador que ellos iban a poner, fue uno de los puntos que me puso y yo le expuse que los dos entrenadores tienen contrato. Entonces él me dijo se le va a respetar el contrato o se va a negociar”.

La fusión o adquisición de la categoría del Génesis por la Policía, según algunos dirigentes deportivos, le resultó más barato a Sánchez que la compra de una franquicia, pero al no existir una regulación que garantice todos los aspectos legales y financieros involucrados, la operación pudo haberse realizado bajo aspiraciones de conveniencia económica más que por mérito deportivo o institucional.