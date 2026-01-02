Por qué hasta hoy se acuerdan de los migrantes, le preguntan al gobierno

ENAG. Xiomara no quiso recibir la declaratoria oficial del CNE en su despacho, le ordenó a la ENAG que no la publicara y, de remate, Conatel se negó a encadenar los canales, incluido el Ocho. Vale que prometió “reconocerla”.

CEREZA. Otra promesa incumplida de Xiomara, al cierre de 2025, como cereza del pastel de las tantas mentiras de su desgobierno.

VIENTO. Al cierre del proceso electoral, hay que felicitar a las dos consejeras -Ana Paola y Cossette- y al suplente, porque, contra viento y marea -casi que a sangre y fuego- cumplieron con la declaratoria en tiempo y forma. Congratulations...

LENGUA. “Guarden su lengua del mal y sus labios de hablar engaño”, le manda a decir Ana Paola a la Chayo y a su amado, por destilar tanta mentira y veneno, y ser malos perdedores.

DINERO. Ana Paola también les tiró sus chinitas y chinotas a Nasralla y a su ambiciosa esposa, y los invita a que mejor, en aras de la confianza pública y cumplimiento de su deber, rindan cuentas de los “recursos y dinero recibidos” en la campaña. Cuentas claras, amistades largas...

UNIDAD. Juan Diego, en su primer mensaje como alcalde electo, ha llamado a Jorge Aldana a la unidad y a trabajar juntos para sacar adelante la capital, como ya lo están haciendo con Eliseo y Ana Castro.

TPS. “Señora presidente Xiomara Castro, el TPS no es logro de su gobierno, está detenido por una jueza federal gracias a la lucha legal de organizaciones y tepesianos, no por gestiones de la cancillería ni de su gobierno”, manda a decir Marcela Caro.

DEDO. En otras palabras, Marcela le pide a Xiomara que no salude con sombrero ajeno, porque su gobierno no movió un dedo en estos cuatro años a favor de los tepesianos y migrantes en general.

MAPA. Todo lo contrario, los insultos, ataques y amoríos del régimen zelayista con los enemigos jurados del imperio -Irán, Venezuela, Rusia, China- borraron del mapa cualquier beneficio a los tepesianos y compañía.

TEMA. Puro cinismo -al final de su mandato- salir con expresiones de felicidad por un tema que nunca le preocupó. Para una muestra, Honduras ni siquiera tiene embajador en Washington y Washington tampoco lo tiene en Tegucigalpa, producto de las pésimas e inexistentes relaciones bilaterales. ¿Entonces?

STONE. Saludes le manda Roger Stone a la familia Zelaya Castro y le avisa que prepare maletas, porque la extradición viene y nadie la detiene, por aquello del narcovídeo de Carlón y otras hierbas.