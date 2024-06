Génesis FC de Reynaldo Tilguath pasa la escoba y confirma la salida de seis jugadores

Milton Flores también explicó las bajas que se han dado en la institución y las razones por las cuales el equipo decidió abrirles la puerta a los jugadores.

“Las bajas confirmadas por los momentos, Óscar Discua que tenía contrato y dijo que no quería seguir en el equipo y se fue a Motagua, Yeer Gutiérrez quien nos pidió salir para ir a un grande y no le cortamos esa posibilidad. Otros que no siguen son Sergio Peña, Mario Ventura, David Contreras y Franco Güity. Lo importante es mantener la base para buscar llegar lejos, hablamos con el entrenador Reynaldo Tilguath que no es bueno tener jugadores a la fuerza”.