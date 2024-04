Selección de Grandes Crímenes: El caso de la firma misteriosa (Parte 1)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- PARTE 1/2

DOÑA LUISA. Era una mujer de setenta y tres años cuando empezó a sentirse mal. Sus tres hijas, y su única nuera, la llevaron al médico, y este les dijo que, a pesar de que su diabetes estaba bien controlada, el corazón de la señora empezaba a funcionar mal, y que, si no mejoraba con las medicinas que le recetaba, tal vez sería necesario implantarle un marcapasos. Pero el doctor no se detuvo allí. Era necesario que doña Luisa cambiara su dieta, que durmiera más, que se preocupara menos por las cosas materiales, y que se esforzara en ser feliz, más de lo que ya era.

Cuando terminó la consulta, llamó a solas al hijo varón de doña Luisa, y le dijo:

“Creo que su mamá presenta síntomas de un alzhéimer leve. Pero es el inicio. Y temo que se agrave en un año, más o menos”.

“¿Qué podemos hacer, doctor?”.

“Para cuidar de su mamá, todo lo que les he indicado. Para detener el alzhéimer, nada”.

“¿Cree usted que la muerte de mi papá, el esposo con el que vivió casi sesenta años, le haya afectado tanto como para que empiece a desarrollársele esa enfermedad?”.

“Tal vez... Y la edad... No sabría decirle con certeza; pero, sea como sea, ella empieza a padecer la enfermedad, y necesita de los cuidados de sus seres queridos”.

El hijo se quedó pensando por unos segundos, miró hacia el piso, y el doctor no le quitó los ojos de encima. Sabía qué era lo que pasaba en la mente de aquel hombre.

“Doctor -le dijo-, ¿puedo hacerle una pregunta?”.

“Hágala. Yo ya le tengo lista la respuesta”.

El hombre mostró algo de asombro, y sus mejillas se enrojecieron. Esto se lo dijo el médico al agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que lo entrevistó.

“Perdone -le dijo al médico-; no lo entiendo”.

“Pero yo sí lo entiendo a usted... E imagino que es el mismo pensar de sus hermanas, y hasta de su esposa”.

“¡Doctor!”.

“He sido el médico de cabecera de su mamá desde hace treinta y cinco años; los he visto crecer a ustedes, y fui buen amigo de su padre... No veo por qué se asombra de que ya sepa que usted está preocupado porque su mamá no ha hecho testamento, y con este mal en su cerebro, usted tiene miedo de que no pueda hacerlo... si deja pasar el tiempo”.

“Perdone, doctor... Es algo normal que eso pase”.

“Sí”.

Hubo un momento de silencio.

“Pues, yo en el lugar de ustedes, hablaría con ella para que haga testamento antes de que la enfermedad la incapacite”.