Selección de Grandes Crímenes: Por unos ojos café (Segunda parte)

Nada del otro mundo. Por todo esto, los policías no entendían por qué lo habían matado, y más con aquella saña que no mostraba más que una ira desenfrenada y un deseo incontrolable de destruir a la víctima.

Alguien dijo que no había visto, en su vida, mujer fea, y que todas son bellas, exceptuando las muertas. Y debe ser verdad.

Y el agente, convencido de que un buen piropo hace maravillas, pidió hablar con las muchachas, que en aquella mañana lucían desveladas, cansadas y... en su verdadero yo.

“Estamos investigando la muerte de don Martín -le dijo el agente a la primera de ellas, una agradable niña que ya peinaba canas, pero que sonreía como una colegiala-, y necesitamos hacerle algunas preguntas”.

“Mire -dijo la hermosa, cruzando una pierna y encendiendo el primer cigarro del día-, yo conocí al señor; era un hombre callado, que nunca iba al cuarto con ninguna de nosotras. Solo se sentaba en esa mesa y se bebía su guaro sin hablar con nadie. Después de dos o tres horas, se iba”.

“¿Habló con él el viernes pasado?”.

ADEMÁS: Grandes crímenes: Las verdades incómodas

“No, señor. Yo no lo atendí. Lo atendió Flor de Oro, mi compañera. Mejor hable con ella. Yo no tengo mucho qué decirle”.

Flor de Oro era una mujer de baja estatura, caderas abundantes, senos como cántaros de miel y cara redonda, en la que brillaban dos ojos cansados.

Vestía un largo camisón de seda sintéticas, seguramente una de sus posesiones más preciadas, y calzaba sus pies, de uñas hinchadas por la onicomicosis, pero pintadas de rojo sensual, con sandalias de hule. Se sentó frente al detective y le sonrió.

“¿No le molesta que fume?”, le preguntó.

“No; está bien”.

Encendió un cigarro, cruzó una pierna sobre la otra blanca y torneada, y lanzó una columna de humo gris hacia un lado. Luego, dijo:“¿Qué me quiere preguntar?”.

“Estamos investigando la muerte de don Martín”, le dijo el policía.

“Sí; así me dijo la patrona... Pobre señor...”.

“¿Lo conocía bien usted?”.

“Conocerlo, lo que es conocerlo, no tanto; pero, yo lo atendía cada viernes, porque solo venía los viernes, y su gusto era beberse su guaro, chupar limón y quedarse solo en esa mesa, sin hablar con nadie”.

“El viernes pasado usted lo atendió”.“Sí”,

“¿Notó algo raro en él?”.

“¿Cómo así?”.

“Si estuviera preocupado... molesto... Sabe si se le acercó alguien”.

La mujer bajó la pierna, miró al detective a los ojos, y bajó la voz para decir.

“Mire, a mí no me gustan los problemas, pero esa noche, don Martín no estaba solo. Se sentaron con él dos muchachos, dos chavos, de esos corteros que vienen Dios sabe de dónde, y que solo saben buscarse problemas”.

“Ajá”.

“Me pareció raro que don Martín estuviera hablando con alguien, porque siempre estaba solo, pero, después me di cuenta que es que aquellos hombres se le habían acercado, y le decían cosas, no sé qué, pero estaban hablando con él... Y fue por eso, me imagino, que don Martín se enojó, y por algo que no sé, le dio un empujón por la espalda a uno de ellos, y como estaba bolo, se cayó de boca en el suelo. Don Martín dejó el dinero del guaro en la mesa, y se fue”.

“Cuándo pasó eso”.

“Este viernes”.

“Y, ¿quiénes son los muchachos que hablaron con él?”.

“No sé cómo se llaman, pero sé que son corteros de café. Vienen por la temporada, y se van”.

“¿Los vio salir después de que se fue don Martín?”.“Sí, se fueron antes que él. Uno llevaba al otro, porque estaba bien bolo”.

“Y, ¿puede decirnos dónde los podemos encontrar?”

“Mire, aquí son bastantes fincas de café; en alguna de esas han de estar, si es que no se la dieron ya”.

“Una última cosa”.

“Dígame”.

VEA: Selección de grandes crímenes: El doctor Gilberto

“¿Podría describirlos, o sea, podría decirnos como son?”

La mujer se quedó pensando un rato.

“Bueno -dijo, después de la pausa-, los dos son delgados, trigueños, pelo bajo, como militares, y andan botas de hule... No estoy segura, pero, por lo que les oí decir, creo que están cortando café en la finca de don Aurelio, cerca de la frontera con Nicaragua”.

“¿Por qué dice eso?”.

“Porque uno de ellos dijo que estaba molesto con don Aurelio porque no les había pagado todo el corte de la semana... Solo eso escuché”.

Los detectives le dieron las gracias a la mujer y se fueron.