Selección de Grandes Crímenes: Un favor especial (Primera parte)

“Me acusan de haber violado a mi hijastra —respondió él, con voz apagada—, pero, yo soy inocente... Mi mujer se peleó conmigo y se fue a Ciudad Mujer a denunciarme, y dijo que yo había violado a su hija... Y la fiscal me acusó, el juez me mandó para aquí, y le aseguro que nunca toqué a mi hijastra... La crie desde los tres años, y la he querido como si fuera mía”.

Detrás de la mesa, rodeado por varios hombres que no hablaban ni hacían ningún gesto, estaba un hombre mayor, de unos cincuenta y cinco o sesenta años, alto, fornido, de sombrero Stetson, y que vestía con pulcritud una camisa a cuadros, pantalón azul y botas. Estaba sentado en una butaca de espaldar alto, y parecía que lo dominaba todo a su alrededor. Más allá, en lo que parecía una celda, aunque solo lo era de nombre, había una habitación amplia, con televisor, equipo de sonido, sillas amplias, una mesita y una mesa de trabajo. Y más allá todavía, había un dormitorio del que se veía solo una parte.

“¿Sabe usted, don Carlos, por qué lo mandé a traer?” —le preguntó el hombre, viéndolo serenamente. “No, señor... No sé... Disculpe”.

“No tiene por qué disculparse... Parece que usted no se acuerda de mí”.

“No, señor... Perdone...”.

Encendió una luz el hombre, y Carlos lo miró, tratando de reconocerlo.

“Perdone -le dijo-, no lo recuerdo... Es que uno conoce a tanta gente”.

“Está bien -le respondió el hombre-, no se preocupe. Llámeme Tito... Aunque no se acuerde, usted un día me hizo un favor que no se me ha olvidado jamás”.

“Perdone, señor don Tito, yo no me acuerdo... A lo mejor es que usted se equivoca”.

“Está bien, no se preocupe... Lo mandé a llamar para sacarlo de esa celda... Siempre estoy pendiente de los nuevos, y vi su nombre en la lista que me trajo uno de los custodios... Así es a su hija”.

“Así son muchas mujeres, amigo; no se martirice por eso... Usted va a salir de aquí, ya va a ver, pero, antes, tiene que estar seguro, y estará seguro solo en este pabellón, y cerca de mí”.

“Pero, señor... ¿Está seguro de que no se equivoca conmigo?”.

Tito volvió a sonreír.

“Mire, mi amigo -le dijo, moviendo el enorme pecho hacia la orilla de la mesa-, yo casi nunca me equivoco. Y le digo casi nunca, porque me equivoqué una vez, y por eso estoy aquí... Y, como ve, pues, tengo buenos amigos en este lugar... Custodios, militares y policías incluidos... Y afuera, tengo más amigos... Y si le digo que lo he mandado a traer para que esté bien los días que se va a estar aquí, es porque me siento agradecido con usted... Y es por algo especial que no voy a olvidar nunca... Ya sabía yo que Dios me iba a dar la oportunidad de devolverle el gran favor que usted me hizo un día... Aunque usted no se acuerda”.

Carlos sonrió, nerviosamente, y le dijo:

“Es que yo no me acuerdo, señor... don Tito”.

“Bueno, ya se lo voy a recordar yo... Por ahora, trate de estar tranquilo. Si yo le digo que se va a ir pronto de aquí, así va a ser, y el tiempo que esté aquí, pues, que sea para que se de cuenta de la clase de mujer traidora a la que usted quería. Hoy mismo voy a mandar a alguien a ver a su hijastra, para que hable con ella, y para que declare a su favor... Y le aseguro a usted que el miedo se le va a quitar, y que nadie lo va a molestar... Pero, allá usted si perdona a esa mujer cuando salga de aquí”.

“Perdonarla, don Tito, sí... Así y sea grande el mal que recibimos, debemos perdonar de la misma manera en que Jesús nos perdona a nosotros... En cuanto a seguir con ella, si es que salgo de aquí como usted dice, eso jamás... Nunca más... es una mujer mala, y no quiero terminar mi vida en manos de una persona tan malvada... Porque yo le juro a usted que soy inocente”.

“Yo lo sé... Yo lo sé”.

