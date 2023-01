Selección de Grandes Crímenes: El poder de la avaricia

“No lo creo, doctor; porque esto no hay quien me lo quite”.Con un movimiento inconsciente, la mujer se llevó la mano al lado izquierdo de la cara, como para protegerlo aun más de lo que ya lo protegía la chalina, y no dijo nada más.

“Perdone, doctor... Tal vez no me expliqué bien, pero fue por seguirlo a usted que me pasó esto...”

“El día de las elecciones, doctor, salí de mi casa, entusiasmada. Emec Cherenfant se había unido a Xiomara, y yo, que siempre he sido admiradora de Emec Cherenfant, salí a votar por ella. Pero, da la razón, doctor, que yo soy nacionalista, y por cachureca me ha conocido todo el mundo en mi colonia, El Pedregal. Fui a votar, marqué una raya por esa señora, de lo que me arrepiento mil veces, porque ahora ni comerse un huevo puede uno, y me regresé a mi casa, con el dedo manchado. Ya cerca de mi casa, en un callejón, estaban unos pandilleros de la 18, con banderas de Libre, y no me dejaron pasar. Sabían que yo siempre fui cachureca, y uno de ellos me dijo: “Ajá, madre, ¿ya viene de votar por esa basura de “Papi”?”

“No -le respondí-, voté por Xiomara...”

No me creyeron.

“¿Usted, madre, votó por la doña, si aquí todos sabemos que usted es pura cachureca, cien por ciento?”

“Sí -les dije-, voté por Xiomara porque el doctor Emec Cherenfant se unió a ella, y, entonces, yo soy seguidora del doctor, y fui a votar por Libre”.

“El doctor es liberal, madre, y les pidió a los liberales que se fueran con Xiomara... Ustedes los cachos ni deberían de existir...”

En es momento, se me acercaron tres, y no me dejaron ni moverme. Dos me agarraron de los brazos, y uno de ellos me marcó la cara con un cuchillo. Yo salí corriendo para mi casa, y me encerré, porque no había nadie; todos andaban votando, y yo me puse un trapo para “destancar” la sangre... Y no fui a buscar ayuda... Y así se me hizo la cicatriz”.

El doctor Cherenfant estaba conmovido. Que eso hubiera pasado era algo inconcebible, una muestra más de la horrible división política que hay en Honduras.

“¿Por qué no fue al hospital?” -le preguntó a la mujer.

“Por miedo. Allí mandan los 18, doctor, y ni la Policía entra; la Policía cobarde que les tiene miedo. Y más cuando ganaron, que hasta me fueron a golpear la puerta y a mancharme las paredes de pintura roja. Y así me quedé”.

“Señora -le dijo el doctor-, siento mucho lo que le ha pasado; y sé que es por mi culpa. Yo me uní a ellos porque creí que las cosas iban a cambiar, y lo hice sin imaginarme siquiera que alguien fuera a salir lastimado...”

La mujer se limpió las últimas lágrimas. Levantó la cabeza.

“Mire, doctor, yo soy cachureca de cepa; y soy juanorlandista hasta la madre, pero no me gustaba ‘Tito’, y cuando usted se unió a esa mujer, entonces yo lo seguí a usted... Y sigo siendo juanorlandista, pero ahora odio a esos de Libre, porque me destrozaron la vida... Y es que esos eran los pandilleros que andaban amenazando a todo el mundo en la colonia de que si votábamos por ‘Tito’ nos iba a ir mal; y mire a mí lo que me hicieron, y esto que ni voté por ‘Tito’; voté por esa señora que ni siquiera fue digna de contestarme la carta que le envié para pedirle ayuda para hacerme la cirugía plástica. Le valió, como le vale madre todo lo que nos está pasando a los hondureños. Pero, mi mamá, que ya es una viejita, me dijo que lo buscara a usted, porque, además, fue por hacerle caso a usted que estoy así; eso fue lo que ella me dijo...”

“¿A qué se dedica usted, señora?”

“Tengo una casita, doctor, que me dejó mi difunto marido, y allí alquilo unos cuartos, y vendo huevos afuera de mi casa... Eso es todo”.

El doctor marcó un número y llamó a una de sus enfermeras; luego marcó otro, y llegó una de las muchachas de administración. Cuando llegó, le dijo:

“Vamos a hacerle todos los exámenes a doña Marcela, y vamos a programar la cirugía para reducir su cicatriz en el rostro para el próximo viernes a las dos de la tarde. Debe ingresar al hospital el jueves”.

Dijo esto, y luego, se dirigió a la muchacha de administración:

“En esta cirugía, yo pago los gastos de hospitalización, y no cobraré honorarios. Prográmela para el viernes, a las dos, por favor”.

El doctor miró a Marcela.“Gracias, doctor -le dijo ella-; gracias. Ahora, quiero pedirle un favor especial”.

“Dígame”.

“Es mi hijo... Mi único hijo”.“¿Qué le pasó a su hijo, señora?”“Me lo mataron, doctor...”

El doctor se estremeció.“¡Dios santo!” -exclamó.

“La Policía dice que fue por política, doctor, porque él era activista de ese tonto de David Chávez... Pero, yo creo que hay algo más, detrás de eso”.

“Y ¿cómo puedo ayudarla yo?”

“Yo sé que usted es amigo del general Ramón Sabillón, y que si usted le pide el favor de que investiguen bien la muerte de mi hijo, él le va a ayudar”.

“El general Sabillón es mi amigo, señora, y es un hombre bueno...”

La mujer hizo una pausa; ahora había más dolor en su rostro; pero no lloraba. Solo sufría.

“Mi hijo tenía diecisiete años; desapareció una tarde, y al día siguiente, apareció en pedazos... Lo decapitaron, le cortaron los brazos, con un hacha, dijeron los policías, y le cortaron las piernas en seis partes... Y en el pecho, con un cuchillo, le escribieron una sola palabra: “Estorbo”. Y los policías dicen que eso no es normal entre pandilleros; o sea, que ellos jamás habían escrito una palabra así en un cuerpo. Lo marcan con símbolos o dejan un papel o una cartulina escrita cerca del cuerpo, pero nunca una palabra así... Y lo peor es que los policías ya dieron por cerrado el caso, y nadie quiere ayudarme, porque yo sé bien que a mi hijo no lo mataron los pandilleros...”

“¿De quién sospecha usted, señora?”

Marcela miró al doctor.

“Yo... no sé...”El doctor suspiró.

“Yo voy a hablar con el general Sabillón” -le dijo-.

Él le va a ayudar”.

Continuará la próxima semana...