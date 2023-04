Selección de Grandes Crímenes: El misterio del cadáver calcinado (Primera parte)

Aunque el humo no les llamó la atención al inicio porque era, seguramente, alguien que quemaba basura después de haber limpiado alguna tumba, sí les extrañó que alguien se tomara semejante molestia a aquella hora de la mañana. Pero, como así pasa muchas veces con la gente, siguieron caminando, porque había que llevar a pastar a las vacas que ya habían sido ordeñadas, y llevarles sus terneritos.

“No toquemos nada... No vaya a ser y nos echen el muerto a nosotros...”.

La noticia corrió de boca en boca, y pronto, los curiosos llegaron de casi todas las aldeas cercanas. La mañana seguía siendo fresca, pero el humo no dejaba de salir de la tumba, y el olor seguía apestando el aire. Pero, aún así, los curiosos no se iban.

“¿Sabemos quién estaba enterrado allí?”, le preguntó el juez de Paz al auxiliar de Policía.

“Pues, yo no sé, señor... Esa es una tumba vieja...”.

“Pues, no me parece que sea tan vieja porque el cuerpo todavía no se había podrido del todo...”.

“¿Sería por eso que le prendieron fuego?”.

“Tal vez... Pero, eso es algo que va a saber la Policía...”.

“Si es que haya algo del cuerpo, señor, porque, por lo que yo veo, lo están quemando desde hace horas, y con gasolina pura... Yo no veo ni huesos...”.

“Algo va a encontrar la Policía... Ya va a ver usted... Lo malo es que nosotros no sabemos quién es el muerto; y yo ni siquiera sabía que estuviera enterrado aquí...”.

A eso de las diez de la mañana llegaron varios agentes en una patrulla de la Dirección de Investigación Criminal, y un equipo de inspecciones oculares.

“El cuerpo está quemado hasta los huesos -dijo uno de los técnicos de inspecciones oculares-; no creo que encontremos algo valioso...”.

“Siempre hay algo... -respondió el oficial a cargo de los investigadores-. Acordémonos que no hay crimen perfecto...”.

“Y ¿qué crimen puede haber aquí, señor?”.

“Pues, uno muy serio; en mi opinión”.

“Ajá”.

“Según sabemos, nadie, ni en la aldea más cercana ni en la más lejana, ni en el pueblo, sabe quién es la persona que estaba enterrada en esta tumba... O sea, que nadie la conocía, y nadie supo que la vinieron a enterrar aquí... ¿Estamos?”.

“Ajá”.

“Se supone que en este cementerio se han enterrado personas desde hace más de ciento cincuenta años, poco más o menos, y los difuntos eran gente de las aldeas, de las haciendas y de las fincas que hay en estas montañas... Y de eso podemos deducir que todo el mundo se conoce, y que en esta zona alguien tiene a un difunto en este lugar, y, por lo tanto, sabe quién es cada uno de los muertos, y donde está enterrado cada quien... ¿Nos vamos entendiendo? Pero, de esta tumba nadie da razón; nadie vio un velorio, ni vino a un entierro, y según parece, esta tierra ya estaba dura, o sea, que había pasado el tiempo desde que lo enterraron, pero no tanto tiempo como para que el cadáver se descompusiera por completo y quedaran solo los huesos, como es normal... Así que, podemos decir que aquí hay un bonito misterio... Algo así como un crimen que debemos resolver...”.

