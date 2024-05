Selección de Grandes Crímenes: Un crimen casi perfecto (parte 1)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- PARTE 1/2

DNIC. A finales de 2010, a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), en el barrio Villa Adela, en Comayagüela, llegó un hombre de unos ochenta años, con la espalda encorvada por el peso del tiempo, la cabeza blanca, lleno de arrugas su rostro, y serenos sus ojos grises.

Se apoyaba en un bastón que él mismo había hecho con una vara de sauce, y llevaba en una mano un viejo sombrero de junco.

A su lado, sosteniéndolo de un brazo, iba un hombre de unos cincuenta años, atrás, una mujer ya madura, y con ellos, tres muchachos. Dos policías de investigación le ayudaron a entrar en una oficina estrecha, y le ofrecieron una silla.

“Don Canuto -le dijo uno de los agentes-, si quiere tomar algo, me dice, por favor”.

“No quiero nada, mijo -le respondió el anciano-. Lo que quiero saber, es ¿por qué me trajeron hasta aquí?”.

“Ya se lo dijimos, don Canuto, cuando llegamos a su casa... Tenemos que hablar sobre la desaparición de su antiguo yerno”.

“Ah, eso... Ya se me había olvidado... Pero, ¿qué fue lo que le pasó a ese malnacido?”

“¿No sabe, don Canuto? ¿No sabe qué fue lo que le pasó a su yerno?”.

“Pues, no sé bien... Tengo, así como una vaga idea; como un recuerdo de una promesa que le hice a mi esposa antes de que muriera; pero, de ahí... No me acuerdo de nada... Solo de que voy a odiar a ese miserable hasta el último de mis días...”.

“¿Por qué lo va a odiar, don Canuto?”.

“¿A quién?”.

“A su yerno”.“¿Cuál yerno?”.

Don Canuto miró al detective a los ojos. Era como si no estuviera en este mundo.

“Dígame, don Canuto -siguió diciendo el detective-, usted tenía una hija que se llamaba María, ¿verdad?”.

“Sí”.

“Y ¿sabe dónde está su hija María?”.

“Pues, en el cielo... Me la mataron, fíjese... Me la mataron, y eso llevó a la muerte a mi pobre esposa... María era mi hija menor... ¿Por qué me pregunta por María? ¿Qué es lo que tiene usted con ella?”.

“Don Canuto, su hija María ya no está... La mataron... ¿Se acuerda? La mató el esposo, por celos... ¿Se acuerda?”.

El anciano se quedó en silencio por largo tiempo. Era como si su cerebro se hubiera detenido. Como si ya nada hubiera en él.

De pronto, empezó a reaccionar. Despacio al principio. Miró al policía, y luego se miró las manos, ásperas a causa del trabajo en el campo desde que era un niño. Y se miró la cicatriz en la mano derecha. Era una herida reciente, que sanaba lentamente, y que llevaba envuelta en un pañuelo.

“¿Qué me decía, mijo?” -preguntó.

“Estábamos hablando sobre su hija María y su yerno Manuel”.

“Ah, Manuel... Sí... Él me la mató...”.

“¿Sabe dónde está Manuel?”.

“¿Manuel? Ah, sí... Es mi yerno... Tiene tres hijos con mi hija menor... María...”.

“¿Dónde está Manuel, don Canuto?”

De nuevo, el anciano se desconectó de la realidad, y sus ojos quedaron fijos en la pared.

