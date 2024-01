Selección de Grandes Crímenes: Una dolorosa despedida

RAPTO. Nancy desapareció una mañana en que venía de la escuela, de dejar a su hija de seis años. Era una mañana tranquila y concurrida en la calle principal de su colonia, donde casi todos la conocían. Vivía con su madre y con su abuela, un hermano parapléjico, y su hija, que ya estaba en primer grado. Su esposo, el papá de la niña, tenía dos años de estar en la Penitenciaría de Varones de Támara. En un operativo de rutina, la Policía encontró en su mochila cinco libras de marihuana. Lo detuvieron en el acto, le decomisaron la moto, dos teléfonos celulares y trescientos lempiras. Le ofrecieron un juicio abreviado, y lo condenaron en poco tiempo. Su esposa no lo abandonó. Tenía diez años de estar con él, desde que empezaron a conocerse cuando ella recién había cumplido los diecisiete. Lo visitaba cada semana, le llevaba lo que podía, ya que vender tortillas no es un buen negocio, y él se lo agradecía. Hasta que una camioneta azul se detuvo cerca de ella, en la calle principal, a unas tres cuadras de su casa. Del carro bajaron dos hombres. Uno la agarró del cuello, otro le apuntó con una pistola a la cabeza. Y juntos, la metieron en la parte de atrás, a vista y paciencia de muchos testigos. Dos horas después, los vigilantes de una colonia llamaron al 911. Dijeron que, en la parte de atrás de un solar baldío, en una calle de tierra, estaba el cuerpo de una mujer. Dijeron, también, que escucharon dos disparos y que, al ir a ver, encontraron a la mujer muerta. Le dispararon dos veces en la cabeza.

Empezaron por saber que el esposo estuvo preso, condenado por tráfico de drogas; pero, él también había desaparecido. Un día, hacía unos cuatro meses, no respondió cuando pasaron lista en la mañana. Lo buscaron por todas partes, removieron todos los rincones de la Penitenciaría, y no encontraron nada. Parecía que se había esfumado. Uno de sus compañeros de celda dijo que lo escuchó hablando que se quería escapar, porque su mujer no podía con toda la carga de la casa, y que, una vez fugado, se iría de mojado para Estados Unidos. El problema era saber cómo se había fugado, si es que, en realidad, lo había hecho.

Los investigadores encontraron sus cosas en la celda, incluida la Biblia que leía con frecuencia; pero, de él, ni rastro. Parecía una fuga perfecta. Sin embargo, ¿por dónde pudo escaparse? Él respondió a su nombre cuando pasaron lista en la tarde, antes de entrar de nuevo a las celdas. Sus compañeros dijeron que no sabían nada, que ellos se habían dormido, y que no escucharon ningún ruido extraño. Supieron que no estaba en la cárcel en la mañana, cuando pasaron lista. Por supuesto, los agentes no creyeron todo lo que les dijeron. En la cárcel no todo lo que se dice es verdad, y hay verdades que no deben decirse. Así que decidieron entrevistar a más personas; pero nadie dijo algo más.