Selección de Grandes Crímenes: La paga del pecado

“No lo recuerdo bien -les dijo a policías-; solo lo vi a medias. Yo tenía sueño, y él no se bajó del carro. Me dio las llaves para que yo sacara la llanta de repuesto. Pero me dio una buena propina para que le pusiera la llanta lo más rápido posible”.

“Esposa mía -le dijo-, de Dios nadie se puede burlar... Cometí un error, y ahora me toca pagar... Lo que más me duele es que dañé a muchos inocentes en mi camino de perdición”.

Dijeron que se llamaba Jairo, que tenía dieciséis años, y que estudiaba el segundo año de Bachillerato. Vivía con su familia en una colonia del sur de Tegucigalpa, y era un buen hijo y un buen cristiano. Y no sabían quién pudo haberle hecho aquel daño. Además, dijeron que no sabían si tenía “esas inclinaciones que les habían dicho los policías”. Y estos lo decían porque en Medicina Forense encontraron semen con heces entre sus nalgas.

El pastor espera juicio en la cárcel. Dice que desde niño luchó contra esa inclinación maligna, desde que un tío abusó de él, en una milpa...

“Aunque maté a mi tío, dándole veneno para ratas en una comida, no pude librarme del mal que ese hombre perverso sembró en mí... Sé que lo que hice en mi vida iba en contra de la voluntad de Dios... Y yo terminé haciendo daño... Aquí voy a pagar el mal que hice... Seguramente me van a condenar a una pena muy larga... pero, no importa... Lo que me duele es mi pobre esposa, inocente, sin culpa, buena y fiel... Pero esta pasión, esta inclinación antinatural, me trajo hasta aquí... Que Dios me perdone”.