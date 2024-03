Selección de Grandes Crímenes: En carne propia

CONSECUENCIAS

“A mi hija la violó el padrastro -me dijo un hombre avejentado, privado de libertad, y al que entrevisté hace unos meses-; yo me dediqué a lo ilegal, y me agarró la Policía. Me condenaron a veinte años de cárcel. Mi mujer se cansó de venir a verme; tenía que trabajar para poder mantener a los tres hijos que tenemos, y, un día, ya no volvió. Después supe que se metió con otro hombre. Y este miserable violó a mi hija de quince años, y la preñó... Claro que yo no me iba a quedar de brazos cruzados, y la mujer, sabiendo que me vengaría, llevó a mi muchachita a que le hicieran un aborto, allí por el mercado San Isidro... Todo salió mal, y mi niña murió en el Materno Infantil... Y ahora, ya nada se puede reparar. Y es que la culpa de todo esto la tengo yo... Yo fui el que decidió hacer cosas ilegales, y cuando me agarraron, condené a mi familia a la destrucción. Mi esposa está presa en la cárcel de mujeres, por lo del aborto de mi hija, y del hombre no se sabe nada. Mis dos hijos, los que me quedan, se fueron a vivir a Olancho, a San Esteban, con mis padres; pero ellos ya están maduros, y no van a poder controlar a dos adolescentes... Aquí estoy pagando los delitos que cometí; mis hijos, mi mujer, y mi niña, pagaron las consecuencias de mis malas decisiones... Me arrepiento, por supuesto; pero, ¿de qué me sirve? Voy a salir de aquí con un bordón, si es que salgo... Y a nada voy a ir a la calle... Todo se terminó para mí... Todo lo destruí por dedicarme al delito... Hasta a mis hijos les destruí la vida...”

