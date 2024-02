Selección de Grandes Crímenes: El peso de la culpa

CARTA. Mientras luchaba contra la Muerte en una camilla de hospital, a causa de una neumonía, recibí muchas cartas de los lectores y lectoras de esta sección de diario EL HERALDO . Por lo general, trato de leerlas todas, y trato de darles respuesta, aunque desecho algunas que, desde las primeras líneas, prometen ser irrespetuosas, o que inician con críticas ofensivas, lo que no me parece correcto, ya que la educación que recibimos en nuestras casas debe ser la primera imagen que mostremos ante los demás. Y si esa educación vino de padres fallidos, qué lástima. Así, pues, revisaba los correos, despacio, cuando me encontré con uno que, al principio, me pareció poco interesante. Sin embargo, me detuve en él por el encabezado, que decía así: “Hola, Carmilla. Le escribo desde la penitenciaría de varones de Támara. Ojalá le interese esta historia, que es mi propia historia. Leo sus casos desde hace años, y, cuando caí en la cárcel, seguí leyéndolos por internet. Es más, me he propuesto averiguar muchos casos entre mis compañeros de presidio, por si algún día tengo el honor de conocerla. Mi historia es esta”.

Me di cuenta de inmediato que quien escribía tenía una educación superior; redacta de forma coherente, elegante y concisa, y usa el lenguaje con especial habilidad. Por eso, seguí leyendo; hasta que supe que el que escribía era un profesional universitario, un amante de los libros, y buen contador de historias. Y su carta seguía así: “Estoy preso por mi propia culpa. Nadie más que yo soy el responsable de estar aquí, pagando una condena que merezco. Lo reconozco con valentía. Hice lo que hice, y lo hice consciente de ello. Es más, lo planifiqué hasta el último detalle, tratando, por supuesto, de no dejarle a los policías ningún indicio que los llevara hasta mí. Pero, está claro que la Policía no es tonta, y que no hay crimen perfecto. Además, entendí que el delito no paga, y, leyendo sus casos anteriores, titulados “Por el camino de la muerte”, estoy de acuerdo en que cada quien es responsable de sus actos, y de que aquí, y en cualquier otra parte, a nadie matan de gusto. Siempre hay una razón para que alguien se tome la justicia por sus propias manos. No debería ser así, pero así es. Y esa es la razón por la cual, desde estas líneas, hago un llamado a la sociedad para que acepte con hidalguía que es en su seno donde crecen los monstruos que nos aterrorizan; que es la sociedad misma la que crea los delincuentes que vemos cada día dañando a los inocentes. Hogares desintegrados, padres violentos, madres descuidadas, hogares donde se escucha el maligno, perverso y sucio reguetón, casas donde dominan el vicio, las peleas y hasta la pornografía... En fin. Somos nosotros los creadores del mal que nos agobia como sociedad; y de esto puedo dar fe en carne propia. Entonces, ¿por qué vamos a culpar al Estado de la delincuencia que hay en nuestras calles? ¿Por qué vamos a echarle la culpa al ministro de Seguridad de que más y más personas, de todas las edades, decidan ingresar al Delito, así con mayúscula? ¿Por qué culpar a la Policía de lo malo que deciden hacer, por cuenta propia, los ciudadanos libres? ¿Por qué no culpamos a los malos padres, a los malos maestros, a los malos religiosos? ¿Por qué no asumimos nuestra propia responsabilidad en cada uno de los actos equivocados que hemos cometido?”.

MUJERES

“En sus dos casos anteriores, usted cuenta la muerte de mujeres que fueron víctimas de criminales con los que decidieron relacionarse. Y demuestra que las autoridades descubrieron que las víctimas estaban coludidas con el Crimen. Por desgracia, ese el final del que mal anda por la vida, ya que, como dice el refrán, “el que mal anda, mal acaba”. Y es mi mismo caso. Y aunque deseara tener una justificación, la verdad es que no hay ninguna. Soy culpable. Así me lo demostraron los agentes de la DPI: y estoy pagando mis malas decisiones. ¿Qué si me arrepiento? ¡Sí! Claro que me arrepiento. Una y mil veces. La cárcel es un infierno, en la plena extensión de la palabra. Lo único que le faltan son las llamas eternas. Pero, al igual que la mayoría de los que estamos aquí, yo me lo busqué. Y lo hice, sabiendo que podía terminar aquí, en una celda fría, entre hombres despiadados, entre drogadictos, hombres violentos que no le tienen miedo ni a la ‘poderosa Policía Militar’. Aquí solo se respeta al ‘Toro’, al que domina la prisión”.