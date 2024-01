Selección de Grandes Crímenes: Una dolorosa despedida (parte II)

La mamá de Nancy dijo que no sabía por qué su hija siguió visitando la cárcel si ya no estaba su esposo. Pero, en los meses que siguió yendo, a Nancy no le faltó el dinero. No era mucho, pero siempre tenía para lo necesario, y hasta para darles algunos gustos a la familia. Y dijo algo más la señora: “Nancy estaba segura de que algo malo le había pasado a su esposo, porque él nunca se pudo haber escapado de la cárcel; y la verdad era que él seguía en los mismos malos pasos, vendiendo esa cosa en la cárcel”.

“Y, ¿sabe usted si Nancy le llevaba droga al marido?”.

“No sé nada de eso -dijo la señora-, pero lo que sí sé es que eran bien unidos, y que Nancy conoció al marido siendo ya un mal hombre, que fumaba marihuana y siempre andaba con amigos de mal aspecto, y con armas”.

“¿Visitó a Nancy alguna persona extraña, después de la desaparición del marido?”.

“Una vez vino a verla una mujer. Andaba en una camioneta, y andaba con un hombre. Ella entró a la casa, y le trajo unas cosas de comer, una provisión como para un mes; y sé que le dejó dinero”.

“¿Recuerda bien cómo era la mujer?”.

“Sí; era baja, blanca, y como con cuerpo de policía”.

“¿La reconocería si le traemos una foto?”.

“Creo que sí; pero solo que no me vayan a meter a problemas... Mire cómo me mataron a mi muchacha, y si se dan cuenta que yo ando de sapa, me van a matar a mí también”.

“Hablemos claro, señora”.

“Dígame”.

“Usted sabe bien en qué malos pasos andaba su hija, ¿verdad?”.

La mujer bajó la cabeza.

“Desde que se metió con ese hombre, Nancy se perdió”.

“¿Le llevaba drogas a la cárcel?”.

“No sé; de eso no sé. Pero, lo que sí les puedo decir, es que no le faltaba el dinero”.

“Ahora, dígame: ¿Por qué su hija pensaba que a su esposo le había pasado algo malo en la cárcel?”.

“Pues, porque en varias noches la oía llorar... y hasta decía que ya no lo volvería a ver”.

“Y, ¿sabe usted por qué siguió yendo a la penitenciaría, si ya no estaba allí su marido?”.

“Pues, yo creo que ella iba para hacer dinero, porque no tenía otra forma... Usted ve cómo nos quemamos las uñas haciendo tortillas para vender; y Nancy siempre fue ambiciosa, y más, desde que se metió con ese hombre”.

“¿Le preguntó usted si sabía dónde estaba su esposo?”.

“Sí. Se lo pregunté... Pero ella me dijo que no creía que se hubiera escapado... Y allí fue donde me dijo que creía que le había pasado algo malo. Por eso lloraba... Y yo sé que es que estaba segura de que a su esposo lo habían matado dentro de la cárcel”.